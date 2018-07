Un évènement international sur le sol malgache. Vu que plusieurs pays sont engagés à la deuxième édition de la Coupe d’Afrique de basket 3×3 cette année, elle se jouera en deux zones afin de déterminer les douze qualifiés pour la phase finale qui se tiendra toujours au Togo.

Le tournoi qualificatif de la zone Est se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 juillet au palais des sports à Mahamasina tandis que celui de la zone Ouest aura lieu les 15 et 16 août au Bénin. Trente neuf équipes sont engagées dans cette version 2018. Dix-sept équipes dont dix masculines et sept féminines seront en course dans la capitale pour la zone Est et vingt-deux équipes dont douze masculines et dix féminines pour l’ Ouest.

Les cinq meilleures équipes masculines de chaque zone et quatre féminines seront qualifiées pour la phase finale à Lomé. Les équipes championnes en titre et celles du pays hôte sont qualifiées d’office à la phase finale. Le groupe de la zone Est est composé de l’Egypte, du Gabon, du Zimbabwe, de la Tunisie, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Soudan Sud, des Seychelles, de la RD Congo et Madagascar chez les hommes. Et les sept pays engagés chez les dames sont le Zimbabwe, la Tunisie, l’Ouganda, l’Egypte, le Gabon, la RC Congo et Madagascar.

Confiant

« Le désistement de certains pays était prévisible comme pour le cas du Zimbabwe. A cause de la tenue de l’élection présidentielle dans ce pays en marge de cette compétition, ses équipes n’ont pas eu l’autorisation de sortir du territoire. Et la Tunisie pour sa part s’est préparée pour disputer de suite la phase finale comme l’an passé et n’a plus prévu de venir jouer la phase qualificative à Mada­gascar », a souligné le président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson. L’Ougan­da et le Nigeria, représentants du continent africain au dernier championnat du monde de basket à 3 sont considérés comme les favoris de cette édition.

Quatre arbitres internationaux et un instructeur spécialistes de la discipline sont attendus dans nos murs pour officier lors du tournoi et animer également des formations. « Nous sommes en train de renforcer la condition physique et travailler les spécificités de la discipline sans oublier l’adresse », a confié l’entraîneur national, Jean de Dieu Randrianarivelo alias Deda, très confiant pour la qualification de Madagascar pour la phase finale vue l’intensité de la préparation des douze présélectionné(e)s.

La liste définitive des quatre joueurs et joueuses retenu(e)s sera dévoilée au plus tard lors de la réunion technique dans la soirée du 27 juillet.