Rallye Nankang – Fred-Andry Tahina vise une deuxième victoire

Le duo Fred-Andry Tahina tentera de décrocher un deuxième succès consécutif, à l’occasion du Rallye Nankang du weekend prochain. Le parcours compte douze épreuves spéciales.

Il y a trois semaines, Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala (Subaru Impreza N4) s’imposaient à l’issue de la première manche du championnat de rallye.

Une première victoire en carrière qui les a placés en position de force, dès l’entame de la saison. Ils viseront un deuxième succès de rang, ce weekend, à l’occasion du Rallye Nankang. Une course organisée par leur club, l’ASACM, où ils auront à cœur de briller, comme l’avaient fait Ndrianja et Fanja Rajemison au mois de juin 2017.

Toujours chez les N4, il faudra également compter sur deux autres paires pour défendre les couleurs de l’ASACM, toujours sur Subaru Impreza. D’un côté, Tahina Razafinjoelina, qui retrouvera Baovola Rajao­narison à ses côtés. De l’autre, Tahiana Andriamantena, qui retrouvera aussi Tahiry Rakotondrazaka dans le baquet de droite. Ce seront les trois seuls équipages engagés en catégorie N4.

Face à eux chez les quatre roues motrices, point de Mitsubishi Lancer. Par contre, on attend avec impatience la nouvelle Subaru Impreza R4 des frères Rivo et Aina Randria­narivony. La machine japonaise n’était pas encore prête en mai. Elle effectuera finalement sa première apparition durant ce Rallye Nankang.

Douze spéciales

Au total, quarante-cinq équipages seront au départ de cette deuxième échéance de l’exercice 2018. Encore une fois, la bataille en catégorie T2 s’annonce alléchante.

Ils seront cinq à rouler sur des tous-terrains, en l’occurrence Teddy-Herman (Ford Ranger), Davonjy-Yoan (Foton Tunland), Freddy-Jimmy (Isuzu DMax), Haja Danielson-Rivo (SsangYong Actyon) et Mathieu-Tsiresy (Nissan NP300).

Le parcours de ce Rallye Nankang comptera douze épreuves spéciales, d’une distance totale de 120 kilomè­tres. Les coureurs s’affronteront sur les pistes aux alentours d’Ambohimanam­bola, Anjeva, Masindray, Androrohoro et Ankadinandriana.

Le programme du rallye

Vendredi 22 juin

ES1 XT Ambohimahantsinjo 06,87 km 12h07

ES2 Ambohimanambola 06,87 km 15h15

Samedi 23 juin

ES3 Anjeva 06,44 km 08h25

ES4 Androrohoro 06,19 km 09h34

ES5/6 Ankadinandriana 17,05 km 09h47/12h56

ES7 Ampitanomby 06,44 km 14h16

Dimanche 24 juin

ES8 Anjeva 06,44 km 07h25

ES9 /11 Mokajy 17,05 km 08h47/11h55

ES10 Ankadinandriana 06,19 km 09h16

ES12 Ampitanomby (power stage) 06,44 km 12h53