Gasy Bulles – Les bédéistes se surpassent

Une initiative innovante invite les bédéistes à se retrouver pour créer ensemble. Les « 24h de la BD » surprennent par la patience et la passion de ses participants.

Faire preuve d’endurance, mais par dessus tout de créativité, tout en éveillant un esprit de fraternité entre les bédéistes de la capitale. C’est ainsi que la 14e édition du festival de bande dessinée Gasy Bulles s’est clôt ce week-end, dans l’atelier de l’illustrateur Tefy Khaita à Ampandrana, Ex T-Toon, Cité Perrier. À travers un concept inédit qui aura à la fois émerveillé et surpris les passionnés du 9e art, le festival s’est redécouvert avec « Les 24h de la BD ».

L’idée est simple, les organisateurs du Gasy Bulles ont convié les amateurs et professionnels de la bande dessinée à se joindre à eux dans un lieu bien précis pour partager, mais surtout pour créer ensemble. En équipe ou en solo, ils sont une bonne dizaine à s’être joints à l’événement pour cette

grande première des « 24h de la BD ». Un peu comme cette fameuse course du Mans dans l’Hexagone, les dessinateurs ont laissé la part belle à leur imaginaire pour créer sur le tas, une bande dessinée en bonne et due forme. Pour ce faire, c’est toute une journée qui leur fut attribuée, de quoi amplement leur suffire pour élaborer une bande dessinée de six pages. « Chacun était libre de travailler selon leur propre technique. Ainsi, les participants ont tous été libres de créer numériquement ou traditionnellement leur BD. Ce qui importe est qu’ils y arrivent et tiennent jusqu’au bout, pour pouvoir nous délecter de leurs œuvres et de leurs histoires », souligne Yves Robinson, organisateur de l’événement.

Ténacité et persévérance

Armé de crayons, de feuilles, d’encres ou encore par le biais d’un ordinateur et d’une tablette graphique, les participants s’en sont donné à cœur joie pour composer et élaborer leurs œuvres. Dans la joie et la bonne humeur, c’est samedi vers 14 heures que les « 24h de la BD » ont été entamées pour se clôturer le lendemain dans la matinée. Les participants qui ont définitivement laissé de côté leur sommeil, pour pouvoir nous immerger dans leur imaginaire, retranscrivent avec soin et persévérance dans chaque planche de BD.

Au total, trois BD se sont démarquées, « Pam’s » réalisé par R-Aly, « Resto am-bitsika » de Nash, « Feo » de Lanto Bryan et « Dans un rêve » du trio Yves, Maximinus et Julio Takagi. Les illustrateurs Tefy Khaita et Andri Marcel ayant été de l’aventure, créant aussi à leur manière des œuvres inédites. Les œuvres finies sont intégralement visibles sur la page facebook de « Gasy Bulles », depuis hier. Au bout de quatorze éditions, le festival Gasy Bulles et ses festivaliers ne cessent de s’épanouir, donnant plus de vie et d’envie à l’univers du 9e art dans la Grande île, grâce à l’initiative d’une communauté de passionnés qui, avec les moyens du bord, se surpassent chaque année. Même s’il s’est clôturé samedi, Gasy Bulles se poursuivra tout au long de l’année, en se redécouvrant à travers diverses manifestations dans des lieux culturels de la capitale. Restez connecter !