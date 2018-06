Anosy – Vers la promotion du tourisme baleinier

La région Anosy souhaite valoriser l’activité d’observation des baleines afin de remettre le tourisme sur les rails de la croissance.

En déclin depuis quelques années, le tourisme dans la région Anosy peine à redresser la barre. Alors, pour remettre le secteur sur le sentier de la croissance, l’association Cetamada, avec les acteurs touristiques, souhaite promouvoir le tourisme baleinier. En effet, de juin à octobre, les baleines à bosse se retrouvent à Tolagnaro. Une véritable attraction touristique, d’autant que l’association offre des sorties en mer pour observer de près ces mammifères marins.

« Outre les belles plages et les sites touristiques, le passage des baleines à bosse à Taolagnaro constitue aussi l’un des atouts que la région peut valoriser pour attirer plus de touristes et afin de redorer le blason du secteur. Et c’est une activité intéressante dans le développement de l’écotourisme », fait remarquer la responsable de l’association.

L’ouverture officielle de la saison baleinière, honorée par les autorités locales à l’image du chef de la région Anosy, a eu lieu samedi. Plusieurs activités ont marqué le début de la saison. À cette occasion, une sortie en mer avec les autorités a été organisée.

Les éco-guides formés

Que d’émotion quand ils ont aperçu deux jeunes baleines à bosse lors de la ballade en mer. Le soir, des certificats ont été remis, au cours d’un diner dansant, aux éco-guides touristiques qui ont reçu une formation plus pointue sur ces types de mammifères marins.

Dans le cadre de la promotion de cette forme d’éco-tourisme, des artisans de la région ont également été formés par Cetamada pour créer des articles axés sur le thème « baleine ». Par ailleurs, des animations sont menées dans les établissements scolaires et les villages, afin de sensibiliser la population sur l’importance de la sauvegarde des baleines. Car l’association œuvre pour la protection des mammifères marins et de leur habitat.

« Pour ce faire, nous impliquons la population dans quatre volets d’action : encadrement de l’écotourisme, éducation environnementale, développement communautaire et recherche scientifique », conclut la responsable.