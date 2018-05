Rapport Perspectives FMI – L’Afrique subsaharienne encore fragile

Les études économiques et financières des perspectives économiques régionales du mois d’Avril 2018 du FMI soulignent des risques importants.

Le rebond des cours pétroliers, l’approche des élections et les transitions politiques dans de nombreux pays pourraient dissuader les dirigeants d’entreprendre des réformes délicates et risquent de se traduire par de nouveaux dérapages ». C’est, entre autres, ce que souligne le rapport d’études économiques et financières sur les risques pour les perspectives régionales en Afrique Subsaharienne. Une appréhension renforcée par la situation de nombreux pays en conflit en Afrique. Par ailleurs, la mobilisation des ressources n’est pas encore suffisamment basée sur une politique fiscale appropriée et doit être mise en œuvre par une administration efficace qui lutte contre la corruption et qui renforce la partie de la gouvernance.

Il importe, pourtant, de considérer l’élan de croissance enregistré depuis 2017 car la croissance moyenne de la région subsaharienne devrait passer de 2,8 %, en 2017, à 3,4 %, en 2018.

Investissement privé

Une croissance en hausse dans environ deux tiers des pays de la région, grâce, notamment, à une croissance mondiale plus forte, à la progression des prix des produits de base et à l’amélioration de l’accès aux marchés. « La dette publique doit être contenue par une politique budgétaire prudente et la politique monétaire doit privilégier une inflation peu élevée », fait remarquer, par ailleurs, le rapport. Madagascar ne figure pas sur la liste des quatorze pays en risque de surendettement.

L’augmentation des cours des produits de base depuis la mi-2017 a amélioré les termes de l’échange pour les pays exportateurs de produits de base d’Afrique subsaharienne.

« En outre, les prix des métaux, comme l’aluminium, le cuivre et le minerai de fer et des matières premières agricoles, telles que le coton, thé et vanille, ont fortement grimpé. Le prix de la plupart des produits de base devrait approcher, retrouver ou dépasser le niveau élevé de 2013 d’ici 2020 », mentionne le rapport.

Dans ses recommandations, le rapport avance que les pays doivent poursuivre l’application de réformes visant à réduire les distorsions du marché, à promouvoir un environnement propice à l’investissement privé qui est bien plus faible que partout ailleurs. Les partenariats publics-privés, les zones économiques spéciales (ZES) et les mécanismes pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) constituent des tendances phares de forme d’investissement. «Les ZES réussissent parfois à attirer des investissements dans la région, mais elles donnent de meilleurs résultats dans les pays qui veillent à établir des liens solides entre ces zones et les entreprises du pays», indique encore le rapport.

Receuillis par Mirana Ihariliva