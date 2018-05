Littérature – La « Semaine de la littérature jeunesse » se dévoile

Une grande première, prenant les allures d’un festival dédié exclusivement à la littérature et à la jeunesse. La « Semaine de la littérature jeunesse » promet échanges et rencontres.

C’est une initiative inédite de la part de tous les acteurs de la chaîne nationale du livre, que les férus de littérature de la capitale auront le privilège de découvrir du 22 au 26 mai. Sobrement intitulé la « Semaine de la littérature jeunesse », il s’agit d’un événement qui contribuera au développement d’une dynamique locale autour de la littérature de jeunesse et de tous les métiers de la chaîne du livre, ainsi que l’impulsion des projets pour les années à venir. Tel un festival en ode à la littérature donc, il convie principalement le jeune public à découvrir autrement les valeurs de la langue et de la culture malgache et francophone à travers la lecture.

La « Semaine de la littérature jeunesse » entend fédérer éditeurs, illustrateurs, libraires, relieurs, enseignants, élèves, bibliothécaires et surtout lecteurs.

De l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba au Lycée français d’Antananarivo, en passant par l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, c’est toute une programmation qui sera proposée au public durant ces cinq jours de festivités autour de la littérature.

Rencontres

Cette semaine est entièrement gratuite et propose un programme ouvert aux établissements scolaires et un programme public. Ainsi, des ateliers, des animations, des expositions, un concours de bandes-annonces avec vote du public, des débats, des conférences, des tables-rondes, ainsi qu’un concert-dessiné émerveilleront les férus de littérature de la capitale à l’occasion.

De même, tout un florilège de personnalités de la littérature malgache et francophone participeront activement à ces manifestations de la « Semaine de la littérature jeunesse ». Entre autres, des invités de marque comme l’auteur français Didier Dufresne, qui, avec une quarantaine d’ouvrages à son actif, partagera ses expériences entre l’écriture, les ateliers et les rencontres auprès de quelques classes ainsi que le Camerounais Alain-Serge Dzotap, poète, animateur d’atelier d’écriture pour enfants, et auteur d’ouvrages pour la jeunesse. Monique Bauer, ancienne diplomate et auteure, Aurélia Moynot, une illustratrice jeunesse, marionnettiste et musicienne, Moniri M’Baé, auteur de bande dessinée et Mélanie Chapon alias Androryss, scénariste de bande dessinée. Auteure de renom, Esther Randria­mamonjy se plaira aussi à évoquer sa passion.

Andry Patrick Rakotondrazaka