Intransigeance des acteurs de la crise – L’Union africaine s’offusque

Le président de la Commission de l’Union africaine sort de ses gonds. Il affirme ses regrets quant à l’inflexibilité des protagonistes de la crise politique.

Irrité. « Le président de la Commis­sion de l’Union africaine relève avec regret l’intransigeance des parties prenantes malga­ches », titre l’organe exécutif de l’organisation conti­nentale sur son site web, hier.

Une entrée en matière qui annonce le ton du communiqué de presse relatant la réaction de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine (C-UA), sur l’évolution de la conjoncture poli­tique à Madagascar.

Dans cette publication, le numéro un de l’organe Exécutif de l’UA affirme qu’il « relève avec regret que malgré les efforts conjugués des envoyés spéciaux [internationaux] (…) les parties prenantes malgaches campent toujours sur leurs positions conjoncturelles, éloignées des exigences de l’intérêt supérieur du pays, au risque d’aggraver la crise et rendre hypothétique la poursuite du processus électoral ».

Une déclaration qui tend à indiquer que les efforts conjugués des émissaires de la Communauté de développement des États d’Afri­que australe (Sadc), de l’UA, des Nations Unies (ONU) et de l’Union européenne (UE) n’ont pas suffi à con­vaincre les protagonistes de la crise politique. Les propos du président Mahamat tranchent, par ailleurs, avec l’optimisme indiqué dans le communiqué de presse de fin de mission de Ramtane Lamamra, envoyé spécial de l’UA.

La missive publiée il y a une semaine se réjouit du fait que les médiateurs internationaux aient obtenu des parties malgaches l’ouverture d’un cadre de « consultation politique de haut niveau », en vue « d’un accord politique », qui devrait préserver le calendrier électoral prévu par la Constitution. Seule­ment, la rallonge du séjour de Joaquim Chissano, émissaire de la SADC et d’Abdoulaye Bathily, celui de l’ONU, indiquait que les négociations étaient compliquées.

Respect des engagements

Le départ sur la pointe des pieds de l’émissaire de la Sadc, mercredi, laissait présager un blocage. Le communiqué de fin de mission de l’envoyé spécial de l’ONU, mercredi également, tente de préserver le vent d’optimisme. « Après des échanges intenses, une volonté des acteurs malgaches de renouer le dialogue en vue de trouver une solution acceptable par tous à cette crise, dans l’intérêt du peuple malga­che a été constatée », rapporte la missive onusienne.

Dans sa réaction d’hier, le président de la C-UA constate, toutefois, « à l’intensification des mouvements de contestation et à la menace qui pèse sur les institutions malgaches, ainsi que sur la sécurité des biens et des personnes ». Il lance un appel « à la plus grande retenue et au respect de l’intégrité physique du peuple et des institutions ». Sur le parvis de l’hôtel de ville, les députés pour le changement affirment leur intention de renforcer leur mouvement.

En parallèle, ils font pression sur la Haute cour constitutionnelle (HCC), afin que cette dernière décide de trancher en faveur de la déchéance du président de la Répu­blique. Par le truchement de ses parlementaires, le pouvoir commence à répliquer. La marche des députés et sénateurs Bleus, vers la Cour d’Ambohidahy hier, pour appuyer la remise du mémoire en défense du chef de l’État, s’apparente aussi à une pression déguisée sur l’institution judiciaire. Ils ont annoncé qu’ils comptent, eux aussi, faire un rapport à la population dans les chefs lieux de région.

« Le président de la Commis­sion exhorte toutes les parties malgaches concernées à mettre tout en œuvre, (…) pour respecter leurs engagements respectifs, pris devant des repré­sentants de la Communauté internationale, de dialoguer sans préalables en vue de régler leurs différends, dans le respect de la légalité constitutionnelle, en vue d’aboutir aux compromis nécessaires qui permettraient la poursuite du processus électoral et sa conclusion pacifique », rapporte le communiqué de presse d’hier.

La traduction sur terrain des intentions d’apaisement affirmées ferait, notamment, partie des engagements pris durant les discussions au bureau de liaison de l’UA, à Ankorondrano. Ceci dans le but de mettre en place un gouvernement de consensus. Il y a un gouffre, toutefois, entre les intentions et les actes.

Garry Fabrice Ranaivoson