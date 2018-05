Fête de Pentecôte – Les stations balnéaires de l’Est peu fréquentées

L’idée de vacances dans les stations balnéaires les plus proches de la capitale a été abandonnée, en ce weekend de Pentecôte.

Break. Les villes de la côte Est pourraient être tranquilles, en cette fête de Pentecôte. La réservation d’hôtel dans les stations balnéaires les plus proches de la capitale et la demande d’autorisation spéciale pour cet axe seraient très modérées. «Nous ne savons pas si c’est à cause de la tension politique qui règne ou du manque de moyens, mais jusqu’à présent (ndlr : hier vers le midi), nous n’avons aucune réservation enregistrée pour ce weekend », lance le gérant d’un hôtel à Foulpointe, hier.

À Ambila Lemaitso, c’est à peu près la même ambiance. La plupart des hôtels seraient vides, malgré les trois jours chômés, le samedi, dimanche et lundi. «Le temps se dégrade à partir du mois de mai. Les vacanciers veulent du soleil, mais chez nous, il va pleuvoir, donc, il y aura certainement peu de clients. En plus, la route n’est pas praticable », avance un hôtelier à Ambila Lemaitso.

Les départs des trans-ports en commun reliant Antananarivo à l’Est seraient aussi rares. «L’affaire ne marche pas bien, en ce moment. Il n’y a pas beaucoup de passagers. Nos activités se résument à deux départs par jour, un le matin et un autre dans l’après-midi », indique Anthony Ralimanana, transporteur à Ambodivona.

Crise

Et les côtes Est ne sont pas les destinations qui intéressent les demandeurs d’autorisation spéciale à l’Agence de transport terrestre (ATT). «De lundi à ce jour (ndlr : hier), nous avons reçu quatre cent dix neuf demandes déposées par des familles, mais aussi des écoles. Les départs pour les provinces sont rares. Seuls ceux qui partent en voyage d’études ont choisi les villes côtières. La plupart des familles ne partent pas loin. Ils vont passer le weekend de Pentecôte, aux alentours des Hautes Terres, comme à Vontovorona », rapporte Céléstin Ranaivosoa, chef de service de l’exploitation au près de l’ATT.

Si le calme est attendu dans la côte Est, à Ampefy, ce weekend sera probablement très animé. La grande majorité des hôtels affichent déjà complet. « Nos cinquante chambres sont toutes réservées », indique le réceptionniste d’un hôtel à Ampefy.

Pour ceux qui sont restés dans la capitale et qui envisagent de s’écarter du stress de la capitale, le lundi de Pentecôte, ils ont l’embarras du choix, entre le lac de Mantasoa, la forêt de Mandraka ou Marozevo, le Rova d’Ambohimanga, ou simplement les zones boisées d’Imerintsiatosika, ou encore d’Ambatofotsy, Carion, Ambatomanga, mais encore, le Bypass.

Temps pluvieux et venteux en vue

Un mauvais temps plane sur l’Est de la Grande île. Il sera pluvieux et venteux, d’Analanjirofo à Taolagnaro, en passant par les sites balnéaires dans l’Est de l’Ile, durant la fête de Pentecôte, selon Roger Randriamanantena, technicien du service de la Prévision météorologique à Ampandrianomby, hier. Des crachins seraient attendus, également, à l’Est des Hautes Terres. Dans l’ouest des Hautes Terres, comme à Ampefy, par contre, le temps sera sec. Par ailleurs, les températures diminueront. Elles se situent entre 15°C et 23°C à Antananarivo.

Miangaly Ralitera