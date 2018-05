Douane Toamasina – Les transitaires tiennent tête aux grévistes

Les tentatives de blocage de la machine douanière continuent. Les professionnels du transit haussent le ton.

Impasse. La situation stagne au port de Toamasina. Depuis plus de deux semaines, les douaniers grévistes plombent les transactions d’import-export aux frontières du port. Une situation qui a presque dégénéré avant-hier, lorsque les transitaires ont tenté de pénétrer dans l’enceinte du service des recettes de la douane pour effectuer les opérations habituelles assurées par les services de permanence mis en place par la direction générale des douanes. Une permanence, qui, malgré la conscience professionnelle, peine à assurer une couverture à cent pour cent des services à cause du manque d’effectif flagrant.

D’un autre côté, victimes de la lenteur des procédures au niveau du port en temps normal, les transi-taires dénoncent l’aggravation de la situation avec la persistance de la grève.

« Loin de nous l’idée d’interférer dans la liberté d’expression des douaniers ainsi que leur droit de grève. Cependant, la situation empirant affecte tout le système, des importateurs et exportateurs jusqu’aux consommateurs à l’échelle nationale, en passant par le bon déroulement de nos activités. Des craintes que nous avons d’ores et déjà formulées au début du mois lorsque la grève a commencé », déplore Evah Andriamihaja, présidente du groupement des transi-taires de Madagascar (GTM). Le groupement qui dément avoir tenté de pénétrer de force dans l’enceinte des locaux de la recette des douanes.

Rixe

Depuis la semaine dernière, les provocations entre les douaniers grévistes et les transitaires de Toamasina se sont intensifiées jusqu’au point d’en venir aux mains avant-hier. Cependant, dans l’optique d’éviter un blocage total de l’économie du pays, les rixes ont pu être évitées suite aux interventions des forces de l’ordre pour tenter de calmer la situation. Les douaniers grévistes réclament le remplacement du directeur général ainsi que du receveur de Toamasina. Des revendications qui, selon certains transitaires, semblent être exagérées dans la mesure où ces derniers tentent de minimiser les impacts de la crise.

Une seule journée d’arrêt des procédures de dédouanement peut coûter à l’État une perte de six milliards d’ariary. « La comptabilisation du manque à gagner depuis le début de la grève est, ainsi, aisément déterminable. Un cas de figure à éviter impérativement dans l’intérêt de l’économie du pays », interpelle Tolojanahary Ramaherison, receveur des douanes du port de Toamasina.

Harilalaina Rakotobe