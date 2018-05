Développement rural – Le recensement général de l’Agriculture en gestation

Trois projets de développement rural bénéficieront d’un financement de la FAO. L’accord a été signé avant-hier.

Le dernier Recensement général de l’Agriculture a été effectué en 2005. Encore que celui-ci n’a pas été réalisé jusqu’au bout. « Il est donc nécessaire de refaire tout le processus de recensement », révèle Harson Randriarimanana, ministre en charge de l’Agriculture et de l’élevage. « L’objectif consiste à détenir des informations et statistiques fiables et il y a lieu de redynamiser les statistiques de base pour une production continue des statistiques agricoles », explique-t-il lors de son discours, avant-hier à la cérémonie de signature de l’accord de financement de trois projets ruraux d’envergure avec la FAO. « Le défi étant, par ailleurs, de rentrer dans le cycle de collecte périodique d’informations et de statistiques », ajoute-t-il.

Sans des statistiques fiables, il est difficile d’adopter des stratégies de développement rural et de développement agricole en particulier. Près de 20 millions de dollars seront nécessaires à la réalisation de ce Recensement agricole, qui doit être effectué pendant une année au moins. L’appui de la FAO concerne, notamment les préparatifs à la réalisation de ce grand projet. «Quant au dénombrement proprement dit des contextes locaux de l’Agriculture, une mobilisation d’autres ressources est, en effet, nécessaire », fait savoir le ministre.

Prioritaires

Le second projet financé se rapporte à la mise en place d’un système de surveillance, de riposte et de contrôle intégré de la chenille légionnaire d’automne. La restauration du paysage forestier, en lien étroit avec le développement de l’Agriculture et de l’élevage, en est le troisième projet. « 60% de la population dépendent encore des ressources naturelles. Des activités qui pèsent à près de 21% du PIB. Aussi, quatre millions d’hectares sont-ils prévus être restaurés dans la stratégie nationale pour la restauration des paysages forestiers », éclaire, pour sa part, Juanita Ndahi­mananjara, ministre de l’Environnement, de l’écologie et des forêts.

Ces trois projets sont lancés dans le cadre des activités prévues dans le document cadre de programmation-pays (CPP) présentant les domaines prioritaires d’intervention de la FAO. Patrice Talla Takoukam, représentant de la FAO à Madagascar, s’est dit toujours prêt à travailler avec différents partenaires en appuyant les initiatives du pays. Il a souligné le fait que l’organisation onusienne pour l’Alimentation met ses avantages comparatifs au service du pays et des acteurs de développement de Madagascar. « Les subventions de la FAO ne couvriront que les travaux préliminaires de préparation des projets », indique-t-il. La restauration du paysage forestier a obtenu 30 000 dollars de la FAO et 30 millions de dollars seront alloués par le Fonds Mondial pour l’environnement.

Mirana Ihariliva