Déchéance du Président de la République – La HCC prise en sandwich

Les avocats du Président ont déposé le mémoire en défense de leur client à Ambohidahy. La Haute cour constitutionnelle (HCC) dispose de quinze jours pour délibérer.

Sous pression. Les locaux de la Haute cour constitutionnelle ont connu une concentration d’hommes et femmes en écharpes. Venus à tour de rôle dans cette institution, les députés proches du régime et ceux de l’opposition ont investi le quartier d’Ambohidahy. Les motifs de ces « visites » sont toutefois différents.

Les députés pro-régime ont accompagné Me Charlotte Ramanase et Tantely Rakotonirina, avocats du président de la République pour déposer le mémoire en défense.

« On nous a notifiés que le mémoire en défense du président de la République doit être déposé ce jour [ndlr : hier] avant 16 heures », explique l’un des avocats. Pour leur part, les députés de l’opposition, accompagnés de leurs partisans sont également venus à Ambohidahy pour un « sit in ». Par ailleurs, ils ont remis au greffier de cette juridiction de nouveaux éléments pour appuyer leur requête en déchéance du président de la République, déposé le 25 avril. « Sortez maintenant la décision sur la déchéance du président de la République. Nous ne répondrons plus à la défense de ce régime meurtrier et corrompu depuis quatre ans », affirme Me Hanitra Razafimanantsoa. Prise entre deux forces opposées, les hauts conseillers constitutionnels sont sur le fil de rasoir.

Double pression

Composés de cinquante-huit sénateurs et de soixante dix-neuf députés, les parlementaires pro-régime ont effectué cette marche pour montrer leur soutien au chef d’État Hery Rajaonarimam-pianina. Dans un entretien avec la presse, le sénateur Riana Andriamandavy VII somme les juges constitutionnels de ne pas se laisser influencer dans sa prise de décision. « La HCC doit être souveraine dans sa prise de décision », affirme le sénateur. « Nous demandons l’application stricte de la Loi fondamentale », continue le député Erafa Brisson. « Nous comptons sur la sagesse des hauts conseillers, et sommes confiants que les décisions de la HCC seront prises au nom de l’intérêt national », souligne l’un des avocats du président de la République.

Les députés du changement, accompagnés de la sono-mobile et leurs partisans ont continué le « sit in» devant les locaux de la HCC « pour faire pression ». Après avoir déposé des compléments de dossiers, ils se sont installés devant le portail de la HCC. « Nous avons suffisamment de preuves pour motiver notre requête aux fins de déchéance du président de la République », affirment-ils. Convaincus de gagner leur cause, ils ont déclaré qu’ils comptent sur la sagesse des juges constitutionnels. « Nous ne vous bousculons pas dans la prise de décision, mais il vous appartient de juger si le régime actuel mérite encore de gouverner le pays », ont-ils souligné.

Les attentions se focalisent sur les juges constitutionnels. Avec la réception du mémoire en défense du président de la République, les décisions de la HCC sont attendues. Cette institution dispose de quinze jours pour délibérer.

Andry Rialintsalama