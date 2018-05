Crise – Le secteur privé tire la sonnette d’alarme

Inquiétude planant à longueur de temps. Les opérateurs du secteur privé interpellent les responsables par rapport à la conjoncture politique qui se dégrade de plus en plus. Dans le cadre de la résolution de la crise actuelle, le groupement du patronat malgache (FIVMPAMA) lance, ainsi, un cri d’appel à l’endroit de toutes les parties prenantes de la crise. « L’appel au dialogue entre toutes les parties, dans le calme et le respect mutuel, est primordial. La libre expression des opinions est un droit fondamental qu’il convient d’appliquer dans le cadre des normes démocratiques et dans un climat de paix sociale », lance Erick Rajaonary, président du Fivmpama. Le groupement affirme que l’économie nationale doit pouvoir continuer à tourner sans entraves pour éviter des répercussions graves, non seulement pour les entreprises membres du FIVMPAMA mais aussi pour tout le secteur privé et les travailleurs. Ainsi, la classe s’insurge dans la mesure où c’est toute l’économie du pays qui est en danger.

Service minimum

« Déjà, plusieurs entrepreneurs confirment le retour de certaines pratiques isolées de corruption à la faveur des grèves au sein de différents services de l’Etat. Pour d’autres, le climat d’incertitude fait planer le doute sur la finalisation de certains dossiers de financement ou d’investissement », annonce le Fivmpama. Pour l’heure, les inquiétudes se concentrent surtout sur le fait que certaines entreprises éprouvent déjà des difficultés en approvision- nement, dues aux ralentissements des procédures douanières.

D’autres menacent déjà de fermer leurs portes par rapport à une situation socio-économique en difficulté. Ainsi, cet appel formulé par le groupement conseille à tout un chacun de faire l’effort pour préserver les activités économiques et garantir le fonctionnement régulier, ou, au moins, un service minimum, au sein des services publics en lien avec le secteur économique, notamment ceux en charge de la douane, du fisc et des domaines.

Harilalaina Rakotobe