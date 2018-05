Antsirabe – La foire Z’Ovy ouverte

Le Vakinankaratra tient à montrer son dynamisme économique. D’où une foire idoine.

Initiée et concoctée par la région Vakinankaratra, la quatrième édition de la Foire économique Z’Ovy se tient sur l’avenue de l’Indépendance d’Antsirabe durant le long weekend de la Pentecôte. Elle vise à faire connaître les opérateurs qui y participent et surtout elle permettra l’ouverture et le développement socio-économique de la région.

Près de 120 stands de vente et d’exposition sont occupés par des agriculteurs, des artisans, de petites et moyennes entreprises de fabrication ou de transformation, de grandes entreprises et de prestataires de service, issus des 90 communes constituant le Vakinankaratra. D’autres opérateurs venant d’autres régions y participent également. Des manifestations sportives et culturelles spécifiques de la région ainsi que des rencontres d’échanges et des débats entre opérateurs et responsables économiques font également partie du programme de cette foire économique. Il s’agit de montrer l’identité du Vakinankaratra.

Les organisateurs du Z’Ovy se sont donc ainsi efforcés d’organiser des activités répondant à la question

« Zovy ? », qui veut dire qui est Vakinankaratra ? Mais aussi qui met déjà en évidence le mot « ovy », ou pomme de terre, légume caractéristique de la région. De même, tous les produits qui font la renommée du Vakinankaratra tels que les fruits et légumes, les produits laitiers, les produits miniers et artisanaaux, occupent une grande place dans les stands.

Tous ceux qui ont pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture officielle, hier, ont tous insisté sur la solidarité et le renforcement des efforts de production par chaque citoyen.

Angola Ny Avo