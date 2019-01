Tourisme – Le « Paquebot de la paix » accoste Ehoala

Un millier de touristes japonais, à bord du bateau Ocean Dream, a visité le Sud de Madagascar vendredi. Les échanges culturels ont marqué l’escale à Taolagnaro.

Une aubaine. Ocean Dream, un bateau de l’organisation non gouvernementale japonaise Peace Boat, a accosté le port Ehoala de Taolagnaro, vendredi. C’est le cinquième paquebot qui a fait escale dans la capitale de l’Anosy depuis le début de la saison, en novembre 2018. Ayant à son bord des milliers de passagers, pour la plupart des Japonais, il a pour mission de promouvoir la paix, les droits de l’homme, le développement durable et le respect de l’environnement.

« La visite de ces croisiéristes est un bon signe pour le secteur. Elle contribue de manière significative à la diffusion de l’image de la ville et de la région. C’est aussi une occasion pour les artisans, transporteurs, marchands de fruits et légumes, restaurants, d’augmenter leurs activités. Cependant, nous demandons la réhabilitation de la route nationale pour que le tourisme puisse devenir une locomotive de croissance régionale », explique un entrepreneur du secteur.

Durant leur passage à Taolagnaro, les touristes ont visité des lieux touristiques comme la réserve de Nahampoana, le Parc national d’Andohahela et bien d’autres. Certains ont aussi opté pour un tour de ville pour voir les sites historiques comme le Camp et musée Flacourt tout en appréciant les plages de Libanona,Ankoba, Monseigneur et Amparihy.

Action humanitaire

D’autres ont choisi de s’aventurer dans la ville d’Amboasary-Sud, à 75 km de Taolagnaro et trois heures de route, afin d’admirer la faune et la flore endémiques du Sud dans la réserve de Berenty.

Par ailleurs, deux cents touristes ont fait un détour dans la capitale du Menabe, à Morondava, pour découvrir la fameuse Allée des baobabs. Quatre-vingt d’entre eux ont décidé de savourer les plats, la culture, le paysage de la région, hier. Le transport a été assuré par la compagnie Madagascar Airways.

Comme chaque année, les actions de bienfaisance marquent la venue des touristes du Peace Boat. En collaborant avec des ONG locales comme Seed Madagascar et SOS Village d’enfants, les touristes ont effectué un reboisement dans le village de Betaligne, dans le district de Taolagnaro. Et, « ils ont aussi profité de l’occasion pour faire des échanges culturels avec les habitants de ce village et acheter quelques produits artisanaux », souligne Salohy Dewa, directeur régionale du Tourisme de la région Anosy.