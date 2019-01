Télé-réalité

« Pizzavore » rassemble les grands gourmands pour sa finale

L’un des pionniers du divertissement audio-visuel au pays, la Radio-télévision Analamanga (RTA) ne cesse de surprendre ses téléspectateurs. Fidèle à elle-même, c’est un évènement gastronomique toujours aussi savoureux, mais surtout très copieux que la RTA propose avec « Pizzavore ». Rentrant toujours dans la lignée de ses incontournables télés-réalité, il s’agit d’un concours inédit et exclusif qui invite ses participants à se démarquer en étant le plus grand mangeur de pizza. Initié officiellement au mois de novembre de l’année passée et momentanément écourté à cause du contexte socio-politique national,

« Pizzavore » se clôt officiellement ce jour avec une grande finale qui s’annonce bien garnie au restaurant

« Il Giardino Di Lorenzo » à Andohalo. Ce lieu unique en son genre dans les hauts lieux de la ville des Mille, comme l’indique son intitulé, se découvre l’essence-même de ce mets populaire typiquement italien.

Lieu de prédilection des meilleurs pizzaïolos de la capitale, « Il Giardino Di Lorenzo » délectera les finalistes de « Pizzavore » de ses plus belles créations. La finale se déroule à partir de cette matinée et sera accompagnée de plusieurs animations à l’endroit du public. Le duo d’humoristes Etsetra Etsetra sera d’ailleurs de la partie pour amuser la galerie, pendant que les cinq finalistes savoureront à plein régime leurs pizzas. Pour l’occasion, ils se relayeront un par un face au public, et seront ainsi chronométrés suivant leur rapidité à dévorer une pizza. Un voyage tous frais payés à Nosy Be constitue le premier lot du concours ainsi que plusieurs lots de la part des fidèles partenaires de la RTA.