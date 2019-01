Pétanque – grande finale PPF – L’équipe Andrianjaka éliminée

Les deux triplettes malgaches ont toutes été sorties de la Grande Finale PPF. L’équipe Andrianjaka est notamment tombée en quarts de finale.

Pas de demi-finales pour les Malgaches. Jean Michel Andrianjaka dit Tselonina, Maminirina Andrianirainy dit Mamy Ronaldinho et Herman Luc Rahaingoson ont été éliminés aux portes du dernier carré, hier à Fréjus, durant la Grande Finale Passion Pétanque Française. Ils sont tombés face à Jean-Marc Foyot, Christian Fazzino et David Doerr (5-13). Tselonina et ses coéquipiers avaient pourtant bien débuté la compétition, en enregistrant deux victoires lors des deux premiers tours de la phase de poule, jeudi. Ils ont disposé de l’autre équipe malgache engagée dans la compétition, composée de Hajatiana Ratsimbazafy dit Lesakely, Jacob Rajoelison et Angelo Falimanantsoa dit Jex, lors de leur première apparition (13-2). Par la suite, ils ont enchainé face à l’équipe Feltain de Richard Feltain, Jérémy Darodes et Kévin Philipson (13-4).

Pour sa part, l’équipe Ratsimbazafy a essuyé un autre revers au deuxième tour. Après avoir perdu contre leurs compatriotes, Lesakely-Jacob-Jex se sont inclinés face à l’équipe Riviera, constituée de David Riviera, Pierre Luc­chesi et Jérémy Fernandez (10-13). Avec deux défaites, ils n’ont pas passé la phase de poule.

Tselonina en demi-finales

Dans le tournoi en tête-à-tête, Tselonina, seul rescapé du camp malgache, poursuit toujours son chemin. Il s’est qualifié pour les demi-finales, en écartant Gino Deslys (13-6). Il retrouvera le redoutable Dylan Rocher dans le dernier carré. Un véritable test pour le bouliste du BIC Ambohi­mahasoa, face au champion du monde de tir de précision.

Du côté du tableau féminin, Fanja Aubriot Rakoto­alijohn a été sortie en huitièmes de finale du tête-à-tête. Elle est tombée face à Angélique Colombet

(8-13). En triplettes constituées, elle est engagée aux côtés d’Agnès Lesaine et de Ludivine D’Isidoro.

Les trois joueuses ont égale­ment perdu lors leur première partie face à la forma- tion Bandiera-Vignères-Colombet (5-13).