Littérature – « La nuit de la lecture » gagne la capitale

Promouvoir le goût de la lecture. Tel est, en général, le but de « La nuit de la lecture », une manifestation qui va avoir lieu aujourd’hui à l’IFM à Analakely de 10 à 17 heures.

Mahir Guven, Jules Naudet et Folly K., des personnalités remarquables de la littérature vont intervenir à cette première édition de « La nuit de la lecture ».

Hors du commun. Lire ensemble des ouvrages intéressants incite à apprécier davantage la lecture. C’est un concept international intitulé « La nuit de la lecture » que l’Institut Français de Madagascar ou IFM à Analakely organise, pour la première fois, dans son local aujourd’hui samedi 19 janvier à partir de 10 heures du matin jusqu’à 17 heures.

« La nuit de la lecture » s’adresse à tout public. Et c’est la première fois que l’IFM l’adopte. À partir de 10 heures, les enfants vont être les premiers servis. Jeanne Ralimahenintsoa, une responsable de la médiathèque de l’IFM a sélectionné des ouvrages qu’elle va lire au jeune public. Puis s’enchaînent des programmes avec des invités de marque. Cette première édition de « La nuit de la lecture » dans la Grande Ile reçoit des personnalités remarquables.

Mahir Guven, journaliste et écrivain, va intervenir vers 10 heures 30. Il a reçu en 2018, le Prix Goncourt du premier roman et le Prix Régine Deforges, pour son livre « Grand frère ». Jules Naudet, un sociologue français, chercheur au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du sud à l’EHESS va prendre le relais au début de l’après-midi. Jules Naudet est aussi rédacteur en chef de « La vie des idées » et se consacre à étudier la réussite sociale des personnes issues des milieux populaires.

Plaisir de lire

Il va partager ses expériences au public de la capitale. Ensuite, Folly K, un écrivain et auteur du roman « Beek ou l’art de la boucherie », a choisi des textes qu’il va lire à haute voix. Tagman et des slameurs malgaches marqueront cet événement qui donne un point d’honneur à la littérature.

« Compte tenu de l’insécurité qui prévaut dans la capitale, l’IFM a choisi ces tranches horaires pour le bien de tous. La nuit de la lecture est une manifestation internationale qui en est à sa troisième édition, cette année. C’est un concept intéressant pour favoriser la lecture pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle l’IFM a décidé de suivre cette tendance », explique Christelle Ramanandraitsiory, chargée de communication de l’IFM.

À travers des animations gratuites, « La Nuit de la lecture » a pour but de promouvoir le plaisir de lire, le goût des découvertes, le sens de l’échange et du partage, en s’adressant à tous types de public, notamment ceux qui sont éloignés du livre pour des raisons économiques ou sociales. Lire ensemble, découvrir la richesse des collections de la médiathèque de l’IFM de manière ludique et festive, consulter les nouvelles parutions, jouer autour des mots, rencontrer de manière vivante des auteurs importants, constitueront les temps forts de cette manifestation hors du commun, et qu’il convient de ne pas manquer.