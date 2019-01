Kidnapping – Le consul d’Australie libéré

Au bout de quatre jours de captivité, Zafarhoussen Habib a été relâché sain et sauf près d’une ancienne base militaire. Un paiement de rançon est signalé.

Fin du calvaire pour Zafarhous­sen Habib, consul honoraire de l’Australie. Tombé dans les griffes de quatre ravisseurs armés dans la soirée de lundi aux alentours de 19 heures dans le quartier Avenir, rue Colbert à Antsiranana, le captif a été relâché sain et sauf hier en fin d’après-midi. Le diplomate a été libéré vers 17 heures aux abords d’une ancienne base militaire à Mahatsara, une banlieue en bord de mer, plongeant à l’Ouest de la ville d’Antsi­ranana.

Le diplomate allait regagner son foyer après son cours de karaté lorsqu’il a été la proie des kidnappeurs, mardi soir. À sa libération, il portait encore sur lui son kimono. Sitôt informée de sa libération, sa famille a envoyé ses collaborateurs pour le récupérer. Le consul, déboussolé errait dans les parages lorsqu’il a été retrouvé. Un paiement de rançon est signalé mais le montant n’est pas communiqué. La famille de Zafarhoussen Habib a pignon sur rue dans la crête Nord de Madagascar. Ses parents sont les propriétaires de l’établissement commercial Meva. Le diplomate était à bord de sa Renault Laguna, accompagné de ses enfants et de son chauffeur lorsque la gang armé a frappé. Les assaillants se sont fait passer pour des policiers lorsqu’ils ont sévi.

Fuite

En un éclair, ils ont fait irruption à bord pour ensuite prendre le volant. Alors que l’un des enfants de Zafarhoussen Habib a réussi à s’échapper, la berline a roulé à tombeau ouvert en direction de Lazaret Nord. Avant de s’évanouir dans la nature, la bande s’est débarrassée en chemin du chauffeur ainsi que de la fille de sept ans du diplomate et opérateur économique.

Pendant que les malfaiteurs prenaient la fuite avec la Renault Laguna, une Renault Clio de couleur rouge ne l’a pas lâchée pas d’une roue. De visu, le captif a été transbordé dans la Clio après que les ravisseurs ont éjecté sa fille et son chauffeur, avant qu’ils n’abandonnent le véhicule à Ambohimitsinjo. Le lendemain, la police a retrouvé la berline après avoir été signalée de l’existence d’une voiture suspecte, laissée à l’abandon. Saisie par des craintes de représailles, sa famille rongée par l’inquiétude n’a pas porté plainte. Son kidnapping coïncide avec le transfert à Antsiranana de Roger Lala Stéphanie, condamnée à vie pour rapt contre rançon, et réputée opérer depuis les barreaux des prisons avec l’aide de complices.

Raheriniaina & Seth Andriamarohasina