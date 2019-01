Investiture – Paillettes et liesse populaire au programme

Une journée d’investiture grandiose. C’est ce que le président Andry Rajoelina compte proposer à la population.

Fastueux. Dans la lignée de ses shows politiques durant la campagne électorale, Andry Rajoelina, nouveau président de la République, semble vouloir marquer les esprits pour son investiture dans ses nouvelles fonctions.

Le décor planté au stade municipal de Mahamasina, annonce déjà la couleur. Pour la première partie de la journée, durant laquelle se déroulera la cérémonie judiciaire solennelle, le casting prestigieux qui composera l’assistance est déjà qualifié d’historique par certains. Pour la première fois, effectivement, pareil événement, à Madagascar, voit la présence d’une brochette de chefs d’État africains, de premiers responsables d’organisation internationale, d’envoyés spéciaux de

partenaires bilatéraux ou multilatéraux et même d’investisseurs privés.

Après avoir été de fait à la tête de la Transition durant cinq ans, Andry Rajoelina reconquiert la magistrature suprême par la voie des urnes. Cette présence massive de personnalités étrangères est donc, la consécration internationale de cette réhabilitation démocratique. Le nouvel homme fort de la République a, notamment, invité à son investiture Nicolas Sarkozy, ancien président français. Ce dernier qu’il a reçu, au palais d’État d’Iavoloha, hier après-midi.

Président de la Répu­blique, nouvellement élu, le nouveau locataire d’Iavoloha, qui y a pris ses marques après la passation de pouvoir, hier, aura, aussi, droit aux honneurs militaires. Un défilé des Forces armées composé de l’armée et de la gendarmerie nationale, sera l’une des attractions de la matinée.

En apothéose

La parade militaire devrait voir une démonstration de l’utilisation de nouveaux véhicules blindés offerts par le nouveau chef de l’État, et verra défiler les hommes du Groupe de sécurité et d’intervention spéciale de la gendarmerie nationale (GSIS). Après sa prestation de serment, le nouveau chef suprême des Forces armées fera, ensuite une revue des troupes.

Durant cette matinée, toujours, les animations se trouveront, aussi, dans les gradins du stade de Mahamasina. Il est prévu que des figurants installés dans les gradins et munis de panneaux de différentes couleurs créent différentes mosaïques, telles le drapeau national ou des sceaux de la République, de façon rythmée, « mass game » en anglais. La cérémonie officielle d’investiture du président Rajoelina sera clôturée par une réception qu’il offrira à ses invités au palais d’État d’Iavoloha.

La solennité de la cérémonie judiciaire et de la parade militaire, à Maha­masina, laissera place à un show populaire, dans l’après-midi. Plusieurs artistes, notamment, qui ont été de la campagne électorale du nouveau président de la République, se succèderont sur scène. Le stade municipal d’Antananarivo risque d’être plein à craquer, aujourd’hui. Aux habitants de la capitale, viendront s’ajouter les partisans du nouveau chef de l’État qui ont expressément fait le voyage pour la Ville des Mille depuis les vingt-deux régions, afin d’assister à son investiture.

Ces personnes, certainement, voudront, également, profiter de la fête de l’après-midi. Pour que l’événement où le planning semble être réglé comme sur du papier à musique ne connaisse pas de couac, la sécurité n’est pas en reste. Près de deux-mille éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS), devraient être déployés durant toute la journée. L’entrée au stade sera précédée, systématiquement, d’une fouille au corps individuelle.

La télésurveillance dont le centre de commandement se trouve au siège de l’État major général de l’armée, à Andohalo, sera, également, mise à contribution. Spectacle habituellement réservé aux célébrations de la fête nationale, la journée d’investiture, d’aujourd’hui, sera clôturée par une démonstration pyrotechnique. Des feux d’artifice qui, une fois n’est pas coutume, seront tirés à partir de la place du palais de Manjakamiadana, à Ando­halo, histoire de conclure les festivités en apothéose.