Golf – Ringer Score – Victoire d’entrée de Johary et Ony

C’est parti pour une nouvelle saison. Le coup d’envoi de la version 2019 qu’est la XXIIIème du Ringer Score BNI Madagascar a été lancé ce week-end. Cent-vingt-sept golfeurs et golfeuses ont pris le départ de cette première étape de la compétition qui s’est déroulée à l’International Golf Club du Rova d’Andakana. À l’issue des deux journées, Johary Raveloarison termine en tête du classement de la première série hommes en rendant une carte de 71, devançant le vice champion national des juniors, Matheo Douessy (71) et le tenant du titre Luc Ratsimbazafy (75). Du côté des dames, Ony Marchand s’impose avec un score de 82, devant Sahera Malard (86) et Christiane Ravon (87). Chez les juniors, Tamby Rakotonjanahary confirme son statut de champion avec une carte de 77. Gabriel Ravon et Jonathan Ramaro­lahy respectivement deuxième (86) et troisième (87) complètent le podium de la première étape. Le second et prochain tour est programmé les 16 et 17 février. Cette édition 2019 ne prendra fin qu’au mois de novembre.