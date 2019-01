Football – Thaïlande – Njiva transféré au Samut Sakhon FC

Un nouveau défi pour Njiva Rakotoharimalala. L’attaquant des Barea de Madagascar vient d’être transféré au Samut Sakhon FC, en Thaïlande. L’ancien joueur de la CNaPS Sport connaîtra ainsi un troisième club dans le pays, alors qu’il est actuellement âgé de vingt-six ans. Njiva s’était engagé avec le Ratchaburi FC, en décembre 2017. Quelques semaines plus tard, il avait été prêté au FC Sukhotai, où il a notamment rejoint son compatriote John Baggio Rakotonomenjanahary. Dernièrement, le Ratcharburi FC, auquel il était toujours lié et le Samut Sakhon FC ont trouvé un accord pour transférer l’ancien meilleur joueur et meilleur buteur du championnat de Madagascar. Comme son nom l’indique, sa nouvelle équipe est basée dans la province de Samut Sakhon. Elle évolue en Thaï League 2, en deuxième division donc.