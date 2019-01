Corruption – De gros bonnets sur la sellette

Le Bureau indépendant anticorruption est entrain de finaliser les enquêtes sur de grosses affaires de corruption.

A transmettre. Les magistrats du Pôle anticorruption (PAC) auront du pain sur la planche. Des enquêtes menées par le Bureau indépendant anticorruption (Bianco) sont en phase de finalisation. En marge d’un atelier organisé à Anosy avant-hier, Jean Louis Andriamifidy, directeur général du Bianco a partagé l’état d’avancement des gros dossiers qui ont attiré l’attention de l’opinion publique ces derniers temps. « Nous terminons actuellement les enquêtes. La suite de ces affaires appartient au pôle anticorruption », explique-t-il.

Le cas de l’opérateur économique et ancien conseiller spécial du président de la République, Mbola Rajaonah figure parmi ces dossiers. À cause du contexte électoral, cette affaire a pris une allure hautement politique. Pendant des semaines, l’opérateur économique a fait la une de plusieurs journaux. Accusé de silence complice sur le cas de Mbola Rajaonah, Jean Louis Andriamifidy donne des explications.

« Nous avons continué à travailler sur ce dossier. L’enquête est actuellement en phase d’être bouclée. La suite de ce dossier peut être transmise au PAC dans les prochains jours d’autant que la vacance judiciaire s’est terminée le 15 janvier, », poursuit-il.

En instance

À part ce dossier hyper médiatisé, cinq autres dossiers vont être jugés incessamment. Il s’agit des cas de favoritisme, travaux fictifs, double paiement et de détournement des deniers publics. La poursuite concerne les signataires, des agents du Trésor, ceux qui ont autorisé le paiement au niveau du ministère des Finances et du budget, ceux qui ont certifié les services faits, bref toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à des actes de corruption. « Nous allons également livrer au PAC l’affaire du bris de scellé lors du concours à l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENNMG», continue Jean Louis Andriamifidy. Il a par ailleurs précisé que le montant en jeu s’élève à quarante-deux milliards d’ariary.

Pris en étau dans la bataille politique par médias interposés pendant les campagnes électorales, le Bianco affirme et confirme son indépendance. « Nous traitons sans exception toutes les doléances jugées investigables. Nous agissons en toute indépendance malgré les pressions politiques et médiatiques. Quel que soit le contexte, même s’il y a du changement dans la gouvernance du pays, le Bianco continuera à assurer son rôle», poursuit Jean Louis Andriamifidy.

La lutte contre la corruption est intégrée de manière transversale dans le document Initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM). Des cadres législatifs, des structures et des stratégies sectorielles y sont inscrits. Avec de la volonté politique, les retombées de sa mise en œuvre seront mesurées sur le rang de Madagascar dans le classement mondial de l’indice de perception de la corruption.