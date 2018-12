Présidentielle – Les évêques appellent au respect des résultats

Que les candidats se dressent comme des réconciliateurs et des rassembleurs. Telle est la posture que leur demande de prendre le bureau de la Conférence des évêques de Madagascar.

La sérénité et le calme. En substance, tels sont les vœux du bureau permanent de la Conférence des évêques de Madagascar (CEM), pour l’issue de cette élection présidentielle.

Dans une déclaration publiée, hier, le bureau présidé par le cardinal Désiré Tsarahazana, demande, avec ses mots, aux deux prétendants à la magistrature suprême de respecter le verdict des urnes.

« Nous nous tournons vers vous, les protagonistes et vos partisans. Nous vous appelons à faire régner le Fihavanana, et le respect mutuel, à rester sereins et calmes pendant les élections et en attendant la proclamation officielle des résultats, à savoir accueillir humblement le vrai choix du peuple », déclare le bureau permanent de la CEM. Les discours vindicatifs proférés durant cette campagne électorale laissent, en effet, perplexes sur la volonté ou la capacité du prochain président de la République à fédérer la nation.

Un élan collectif s’avère, pourtant, nécessaire afin que le pays puisse sortir du marasme de la pauvreté. La déclaration d’hier, explique, par ailleurs, qu’à la veille du second tour, le bureau de la Conférence épiscopale s’est senti « le devoir de lancer un appel pour confirmer le message des évêques de Madagascar du 22 novembre ». La conjoncture politique était sur la corde raide dans l’attente des résultats définitifs du premier tour.

La CEM a, alors, publié une déclaration où elle demande, notamment, aux camps des présidentiables de respecter le choix de la population. La crainte d’une contestation extra-légale de l’issue du premier round de la course pour Iavoloha couvait, en effet.

L’initiative du bureau permanent de la CEM de donner de la voix pour renchérir sa déclaration de novembre serait alors, dans le but de tuer dans l’œuf des élans contestataires qui couveraient déjà en cette veille du vote.

Parole donnée

Le scénario qui se dessine ces derniers jours, semble tendre vers l’édification de justificatifs à un éventuel rejet des résultats. L’appel à la vigilance face à d’hypothétiques tentatives de fraudes ou détournement de voix fait partie d’un des sujets incontournables dans les discours de campagne des deux prétendants à la présidence de la République. Tandis que l’un affirme qu’il aurait dû avoir beaucoup plus de voix au premier tour et exige une surveillance rapprochée du processus, l’autre charge publiquement un responsable gouvernemental.

Des accusations d’exercice de pressions sur les représentants de l’État afin de faire gagner son adversaire. En cette veille du vote, des affirmations d’existence de fausses cartes électorales sont, aussi, martelées.

Des séances de témoignages de personnes qui les utiliseraient pour fausser le vote sont organisées. Une requête a même été déposée une requête à la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), hier.

« Nous en appelons aux responsables qui ont le pouvoir de s’occuper des élections dans tous les domaines et à tous les échelons à faire tout ce qu’ils peuvent pour faire valoir la vérité et la transparence dans le traitement des résultats afin que se manifeste le vrai choix du peuple. C’est cela qui évitera tout soupçon, assurera la crédibilité des élections et amènera le calme après la proclamation officielle du résultat », ajoute le bureau permanent de la Conférence des évêques de Madagascar.

Le bureau permanent CEM indique que tous sont convaincus que les troubles ne feront aucun bien à la nation. Autant la déclaration d’hier, que celle du 22 novembre, mettent l’accent sur « le respect de la parole donnée », des promesses de campagne, par celui qui sera élu. Tous deux affirment, par ailleurs, être des chrétiens, des hommes d’État. Tous deux ont affirmé en direct sur les médias nationaux, le candidat Andry Rajoelina, le 16 décembre, et le candidat Marc Ravalo­manana, le 9 décembre, qu’ils accepteront les résultats des élections.