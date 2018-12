Météo – Une tempête tropicale se profile à l’horizon

Une perturbation cyclonique risque de se transformer en tempête tropicale. Un temps chaud se manifeste sur les Hauts plateaux et la partie Est de l’île.

Prévisible. Une perturbation cyclonique qui se forme au Nord Est de Madagascar est surveillée de près, d’après le bulletin météorologique d’hier. Il est prévu se transformer en cyclone tropical dans les deux ou trois prochains jours d’après l’explication auprès du service de la météorologie. Même si son centre n’est pas encore précis, cette perturbation est localisée à plus de 1 100 km de la côte Nord-Est. Il produit actuellement l’effet d’un temps venteux et très sec.

« Cette perturbation cyclonique est prévue se transformer en cyclone mercredi ou jeudi. Le régime Alizé souffle fort à cause de la formation d’une perturbation cyclonique au Nord-Est. Ce phénomène est normal. Si la perturbation cyclonique se positionne dans le Canal de Mozambique, les pluies torrentielles s’abattront sur l’île », explique Rivo Randria­narison, prévisionniste. Il poursuit que cette perturbation touchera en premier les îles Mascareignes selon l’image satellite. Aucune alerte n’est lancée pour les régions Nord Est de l’Ile pour le moment.

Une autre tempête tropicale modérée, baptisée « Kenanga » dans la zone de responsabilité indonésienne est entrée dans notre bassin, dimanche après-midi. « Ce cyclone ne s’est pas formé dans l’océan Indien mais dans la partie de l’Indonésie. Nous respectons les coutumes et avons gardé le nom du cyclone », ajoute ce prévisionniste. Son centre est localisé à plus de 3 500 km au large des côtes Est de Madagascar. La prévision dicte un contexte d’intensification dans les prochaines 24 à 48 h, selon le bulletin météorologique publié hier. Trois à deux cyclones sont prévus passer dans la Grande île cette année et pourront être dangereux à cause du changement climatique.

Abondance de pluies à l’Ouest

Cause de l’effet de régime Alizé, les averses orageuses sont toutes concentrées sur les côtes Nord Ouest de Madagascar. Des crachins se manifesteront les matinées sur les Hautes terres centrales pendant quelques jours. Les pluies ne regagneront les Hauts plateaux qu’en fin de semaine. De faibles pluies arroseront le littoral Est. Un temps peu nuageux à nuageux couvrira le reste du pays.