La Réunion – Deux agences assistent les patients fragiles

Les agences EDF et ARS renforcent leurs actions auprès des patients à risques par des mesures d’accompagnements.

EDF et l’Agence régionale de Santé viennent de renouveler leur convention précisant les modalités d’identification et le traitement particulier des patients à haut risque vital soignés à domicile, en cas d’interruption de la fourniture

d’électricité. Il s’agit là des patients placés sous respirateur ou ayant besoin d’une assistance électrique pour se nourrir par perfusion. Ils sont donc très fortement dépendants de l’alimentation en électricité de leur foyer.

Pour s’assurer de la continuité de leurs soins, EdF et l’ARS ont mis en place des procédures qui garantissent le suivi des patients. Un numéro de téléphone EDF dédié aux PHRV. Ce numéro de téléphone dédié est réservé aux patients à haut risque vital et aux organismes les représentant. Ce numéro peut être joint 24h/24h et 7j/7j. Les patients peuvent l’appeler pour toute information, afin de prendre leurs dispositions en cas de coupure prolongée.

Une notification des interruptions programmées pour travaux.

Mise à jour

Avant toute interruption de la fourniture d’électricité programmée pour travaux sur le réseau, EDF prévient obligatoirement et individuellement les patients à haut risque vital concernés ainsi que les associations/prestataires qui gèrent les patients.

Une notification des incidents sur le réseau. Le caractère imprévu des incidents sur le réseau empêche toute information préalable des PHRV, des associations et de l’ARS OI. Il en est de même pour le délestage, qui est engendré par des indisponibilités fortuites. EDF appelle alors le PHRV, son association prestataire, l’ARS OI. Si l’incident concerne une zone étendue EDF informe la préfecture afin d’engager, si besoin, des mesures de gestion adaptées : transfert des patients, centres de vie, par exemple…

C’est l’ARS OI qui inscrit, et met à jour la liste de ces patients à haut risque vital, et la communique à EdF. Cette dernière se charge quant à elle du suivi des patients de la liste par l’intermédiaire d’un Organe central de conduite, qui gère le système électrique en temps réel. Il peut être joint tous les jours et à toute heure par les patients, l’ARS, et les associations de malades.

