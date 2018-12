Infrastructures – La BAD finance des projets sur la RN9

La réhabilitation de sections de routes sur l’axe Analamisampy-Antani­mieva et la sortie du pont Mangoky et Manja, sera financée par la BAD.

Confirmé. Un bon commencement pour la réhabilitation de la deuxième phase de la RN9. La Banque africaine de développement (BAD) s’engage à financer la construction de deux sections de route, au niveau d’Analamisampy, Antani­mieva à Bevoay, la sortie du pont Mangoky vers Manja, un district de la région Menabe. La première phase de réhabilitation des 107 km reliant Toliara à Analami­sampy a été également financée par la BAD.

L’accord de financement d’un montant total de 87 332 000 dollars, avec d’autres composantes d’un projet de la BAD, a été signé hier entre la ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriambo­lolona et le représentant pays du Bureau national Madagascar de la BAD, Mohamad Cherif. « Trois accords de financement entrent dans ce projet intitulé « Projet financement du projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays du Comesa et de l’océan Indien », annonce-t-il hier.

Un accord de prêt du Fonds africain de développement (FAD)de prêt du Fonds africain de développement (FAD) d’un montant de 31 752 000 dollars, un deuxième accord de prêt de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) d’un montant de 11 830 000 dollars et d’un accord de dons du FAD d’un montant de 43 750 000 dollars ont été signés hier. Cette construction de deux sections de route concerne par ailleurs la mise en place du pont sur le Ranozaza, entre Ankaraobato et Ankililoaka.

Promotion du commerce

Près de 200 millions de dollars au total ont été demandés pour la réhabilitation de la RN9. D’autres financements sont ainsi attendus pour démarrer la construction de nouvelles routes sur près de 178km d’Anala­misampy jusqu’à Manja. « D’autres co-financements sont à venir », indique l’ambassadeur de l’Union européenne, Giovanni Di Girolamo, présent à la cérémonie de signature. Celui-ci a parlé de la disponibilité de 39 millions d’euros. Ce projet d’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de l’océan Indien et du COMESA, mis en œuvre par la BAD, parle de la construction de la portion de la route nationale RNT12A reliant Vaingain­drano, Masianaka et Taolagnaro, en cofinancement avec l’Union européenne.

La promotion du commerce fait également partie de ce projet. Aussi, des appuis à l’exportation ont-ils été cités. « Le Bureau des Normes de Madagascar (BNM) sera appuyé financièrement à travers le déploiement des laboratoires mobiles dans la vérification de la conformité des normes pour les produits vendus ou exportés. Le Groupement du patronat malgache mettra en œuvre un programme d’incubation d’entreprises exportatrices. La facilitation des échanges au niveau de la Douane est également prévue telle que la digitalisation des services douaniers aux postes frontières. »