Général Amédée Andriamisa-Ramihone – « La pauvreté… durable »

Enseignant en Science politique, Amédée Andriamisa-Ramihone, officier général à la retraite, nous livre une vision assez originale et inattendue de la situation de précarité qui prévaut actuellement à Madagascar. Pour lui, sans douter un seul instant de la bonne foi ou de la compétence des Malgaches, il pense que la pauvreté est due en premier lieu au système général mis en place ; puis vient en second lieu l’éventuelle incompétence de certains…

Il remonte assez loin dans le temps pour essayer de trouver un lien de causalité entre la pauvreté et la situation actuelle. Un système politique hérité de la colonisation qu’il trouve aberrant et inadapté, sans que quiconque lève le petit doigt pour y remédier. Puis un épiphénomène (refondation réconciliation) vient compliquer les choses…

L’atmosphère en général semble viciée Comment sentez-vous la situation ?

Nous vivons actuellement dans une ambiance délétère et morose qui ne présage rien de bon ! Cette atmosphère lourde est très pesante pour la population, surtout en cette période électorale ! Est-ce que les promesses ont été tenues ? Est-ce qu’il faut encore guetter et s’attendre à une éclaircie ? Mais est-ce que tout est également « noir » ? Est-ce qu’un mieux-être est possible ? Voilà autant de questions qui obèrent notre vie quotidienne et dont les réponses ne sont ni franches ni tranchantes !

À entendre les propagandes, il parait que le paradis sera pour bientôt n’est-ce pas?

Votre optimisme vous honore tout comme on ne va pas abonder dans cet afro-pessimisme classique ! Ma vision de cette pauvreté à Madagascar est son fort enracinement d‘un côté, et aussi son énergie dynamique de l’autre ! Ce ne sont pas nos techniciens (les vrais), ce ne sont pas nos économistes, ce ne sont pas nos ingénieurs ni nos techniciens, etc..qui n’ont pas réussi ou qui ont démérité, mais c’est le système général actuel qui entretient cette pauvreté au point de la rendre durable ! C’est un système politique hérité de la colonisation et que l’on n’a pas pris la peine de changer …selon nos convenances et valeurs ancestrales, selon nos traditions, selon notre âme malgache. On a jugé et estimé ou décidé que ce qui a bien fonctionné du temps de Montesquieu et de John Locke peut être transférable chez nous, sans réflexion ni analyse ! Ce n’est ni plus ni moins qu’un « Etat importé », si j’emprunte l’expression de Bertrand Badie ! Il y a là une erreur dans le temps et dans l’espace ! Et l’on assiste par la suite à un « mimétisme institutionnel », à un artifice de « coller-copier », à un « transfert de politiques publiques » approximatives non axées sur nos résultats….

C’est un peu compliqué à suivre. Pouvez-vous expliquer en termes plus clairs ?

À titre d’exemple, je vous parle de la séparation des pouvoirs ! En soi, cette séparation, qu’elle soit rigide ou souple, est très louable afin de limiter le pouvoir des uns et des autres, mais quand on se met à la nuancer, cela devient une source de crises, de disputes, de désaccords…Le législatif n’a doit rien à voir avec l’exécutif, tout comme avec le judiciaire ! La politique se joue exclusivement dans l’arène législative, et en aucun cas ne doit se prévaloir d’exister dans l’exécutif et dans le judiciaire : quand vous permettez, c’est à dire accordez un droit au législatif de désigner ou seulement proposer le Premier ministre, cela va droit au mur ! Les partis politiques doivent être parqués dans l’arène législative. Ils n’ont rien à faire ou rien à voir avec l’exécutif et le judiciaire ! Quand on se met à pérorer sur « la clé de répartition » des portefeuilles ministériels, cela tourne à l’aveuglement pur et simple ! C’est une absurdité intellectuelle que cette clé de répartition ! L’exécutif n’est pas un butin ou un gâteau à se partager entre courtisans ! Actuellement chez nous, on assiste à la « consanguinité du législatif avec l’exécutif » qui est irrémédiablement « malsaine et incestueuse » ! L’exécutif ne fait pas de politique (politicienne) : il exécute les projets, les programmes fixés par la Politique générale de l’État. Il est « neutre et apolitique comme le judiciaire », et ne doit accepter des partisans politiques en son sein, mais uniquement des techniciens qui connaissent le métier. La grande bévue actuelle est d’adouber des « partisans », issus des partis politiques qui ne savent que contribuer au culte de personnalité de leur père fondateur, ou issus d’un contingentement absurde et obsolète, ou issus d’une famille quelconque… Imaginons un seul instant que l’on procède également de la même façon au sein du judiciaire, avec des politiciens ou des partisans uniquement intéressés (matériellement et financièrement) !

Que proposez-vous alors pour remedier à toutes ces défaillances ?

Il y a beaucoup d’exemple de dysfonctionnements notoires de notre système actuel. À partir du moment où l’on s’amuse à changer les hommes, sans changer le système, l’on se tire carrément une balle dans le pied ! Il y aura toujours un biais, une bifurcation, une anomalie qui bouleversera le bon fonctionnement du système. Rappelons-nous de la Loi de Murphy : « tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera mal ! ». On a toujours procédé à cette interchangeabilité ou remaniement selon l’expression consacrée, mais toujours avec un résultat mitigé, voire négatif ! En stratégie, quand on est obligé d’effectuer un roque (petit roque ou grand roque), c’est un signe (pour l’adversaire) que l’on est à court d’idées de manœuvre et acculé… Faisons en sorte que le système soit stable et viable, selon nos croyances et notre foi en nos valeurs familiales et sociétales, en nos us et coutumes, en nos valeurs traditionnelles et ancestrales ! Sinon, il y aura toujours de la tension et du désordre, fût-il microscopique comme le démontre le phénomène d’entropie ! Changer le système, c’est redéfinir nos structures comprenant infrastructures et superstructures ! Ne courons pas après tout ce qui brille à l’extérieur ! Soyons nous-mêmes, soyons authentiques ! Notre développement est à ce prix, quand bien même je n’apprécie pas tellement ce vocable !

Êtes-vous contre le développement alors ?

Cela dépend ! Définissons d’abord ce qu’on entend par développement ! C’est un vocable galvaudé et passe-partout que l’on nous a seriné depuis des années. Il y a environ 140 ans apparaissait le socialisme comme une grande espérance de l’humanité (surtout pour les damnés de la terre, les peuples du tiers-monde,…), et environ une cinquantaine d’années, une autre espérance appelée le développement, et tentée par les nouveaux États indépendants avec une énergie désespérée ! Mais l’hypermondialisation actuelle, c’est à dire la guerre économique généralisée a eu raison de ce « développement théoriquement reproductible mais pas universalisable » ! Réalité des pays riches, le développement est un mythe (occidental) pour les nouveaux États indépendants ! (je cite Gilbert Rist là). « Le développement a été, est et sera d’abord un déracinement. Partout, il a entraîné un accroissement de l’hétéronomie au détriment de l’autonomie des sociétés. Tel est le mythe du développement », s’écriait Serge Latouche dans son opuscule Survivre au développement. Et il postule que le développement constitue à la fois une « imposture conceptuelle », en raison de sa prétention universaliste, et une « imposture pratique », en raison de ses contradictions profondes. Cette imposture développementiste nous a littéralement subjugués au point d’oublier Vandana Shiva qui nous alerte que

« sous le masque de la croissance se dissimule en fait la création de la pénurie ! » Sortons du développement et engageons-nous dans l’après-développement en privilégiant « la décroissance conviviale et le localisme ! »

Mais tout cela va être résolu par les élections ? Une vraie élection démocratique !

Une élection pour quoi faire ? Élire un président de la République et perpétuer les errements et les actions erratiques des gouvernants ? À mon avis, c’est un poste à supprimer, car source de tous les maux à Madagascar depuis ! C’est la porte d’entrée de toutes les pressions de la communauté internationale, et c’est également un doublon avec le Premier ministre. Un exécutif bicéphale dépensier et hérité d’ailleurs ! Demandez à tous les Directeurs des ressources humaines mais c’est le seul poste au monde où l’on n’exige pas de qualifications ou de compétences, mais ouvert à tout venant ! Regardons-les ! Il suffit d’être riche de quelques millions dans un pays très pauvre ou failli ! C’est ni plus ni moins qu’une élection ploutocratique et en même temps absconse !

Quant aux élections proprement dites, elles sont mal préparées et truffées d’imperfections, « tereko masakatoavoalobo-jaza », pas démocratiques du tout ! Ces élections ne servent qu’à légitimer une situation chaotique, dont l’issue nous coutera très cher ! Dans l’absolu, personne ne veut de ces élections, mais on va y aller quand même, avec la bénédiction ou l’appui (ou pression, c’est selon) des bailleurs et de la communauté internationale ! C’est vraiment le paradoxe d’Abilène ! Ma thèse était de procéder d’abord à la réconciliation avant d’aller aux élections (voir Express en 2012) ! Est-ce qu’il faut procéder aux élections pour atteindre la réconciliation, ou à la réconciliation pour procéder ensuite aux élections ? Les élections ne vont rien résoudre du tout mais au contraire amplifier la crise. Les prétendants au trône dans leur ego surdimensionné ne vont pas accepter le résultat des urnes, et ce sera le chaos ! Les élections sont en ce moment les prémisses d’un raisonnement circulaire (petitio principii) ! (voir Stratagème VI de Schopenhauer). En outre, on nous fait vivre une « erreur de casting » actuellement !

Où voulez- vous en venir ?

Je veux parler du duo « réconciliation-refondation » ! Le CFM par exemple s’est complètement fourvoyé dans sa démarche, car nous assistons en ce moment à une « vraie erreur de casting » en nous focalisant sur les ex-présidents ! Ce ne sont plus que de simples citoyens maintenant ! La réconciliation ne consiste pas fondamentalement à les réconcilier entre eux ! Il ne s’agit pas de se fatiguer moralement et financièrement en les reconciliant entre eux ! Il s’agit de reconcilier les Malgaches avec leurs milieux naturels, avec leurs traditions, avec leurs us et coutumes, et avec leurs valeurs ancestrales pour une refondation du pays ! « Ni révolution, ni évolution, mais une involution » ! Une révolution est brutale doublée d’incurie des conséquences, tandis qu’une évolution implique une combinaison subie avec la nature ! Une « involution » est un changement soft de l’intérieur avec ses dynamiques locales ! Selon nos valeurs et nos principes. Il ne s’agit pas d’installer un seul individu (source de maux) à la tête du pays, mais une sorte de condominium représentatif et difficile à manipuler sous pression…C’est-à-dire « miverina an-doharano ! »

Propos recueillis par Herisetra