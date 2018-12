Football – élection FMF – Toutes les candidatures annulées

Le comité de normalisation de la FMF dévoilera un nouveau calendrier électoral, en janvier. Actuellement, celui-ci se penche sur l’identification des délégués.

À pied d’œuvre. Le comité de normalisation, qui dirige actuellement la Fédération Malgache de Football, s’est immédiatement penché sur la situation actuelle de l’institution, suite à sa prise de fonction.

« Nous sommes en place depuis vingt-cinq jours. Nous endossons à la fois les rôles de comité exécutif et de commission électorale. Je tiens à rappeler nos trois missions, à savoir gérer les affaires courantes, identifier les délégués qui prendront part à l’élection et organiser le scrutin. Concernant les affaires courantes, il y a eu notamment des dossiers urgents comme la participation à la CAN de beach soccer. Actuel­lement, on se penche sur l’iden­tification des délégués. On se focalise surtout sur les ligues où il y a eu des litiges et qui ont fait l’objet de remarques de la FIFA», a expliqué la présidente, Béatrice Atallah, hier en conférence de presse à Isoraka.

« Concernant l’élection fédérale, je tiens à préciser que toutes les candidatures déposées auparavant n’ont plus lieu d’être. On prend un nouveau départ. On présentera un nouveau calendrier électoral, validé par la FIFA, en janvier… Notre mandat court jusqu’en mai et on fera notre maximum pour boucler le processus électoral avant cette échéance », a-t-elle poursuivi.

Revue documentaire

Départ à zéro donc, dans la course à la direction de la fédération la plus convoitée de Madagascar. Tous les candidats devront ainsi remettre un nouvel exemplaire de leurs dossiers, une fois le dépôt de candidature ouvert, que ce soit pour la présidence ou les postes du comité exécutif.

Sahondra Rabenarivo, membre du comité de normalisation, a apporté quel­ques éclaircissements, par la suite : « Actuellement, on se concentre sur l’identification des délégués. On effectue une revue documentaire des dossiers de chaque section et ligue, pour voir s’il faut éventuellement refaire les élections dans celles-ci, partiellement ou intégralement. » Dans son allocution, la juriste a aussi évoqué le code électoral : « On publiera un rapport en janvier. Et puis, on présentera le nouveau calendrier électoral après. Concernant le code électoral, on ne prévoit pas de le modifier. Mais il se pourrait que certains articles soient écartés, s’ils ne concordent pas avec les statuts ».

Match amical contre les Émirats Arabes Unis

Sachant que le comité de normalisation remplit également la fonction de comité exécutif, Béatrice Atallah a également abordé le sujet de l’équipe nationale. « Nous avons reçu une invitation de la part des Emirats Arabes Unis, pour jouer un match amical le 21 ou le 28 décembre. Ils sont prêts à prendre en charge le déplacement. Malheureusement, nos joueurs sont indisponibles pour ces dates. Les différents championnats sont déjà en cours. Il ne s’agit pas de journées FIFA et leurs clubs ne les libèreront pas », a-t-elle annoncé. « Nous sommes déjà qualifiés pour la CAN. Mais il nous reste encore un dernier match à jouer dans les éliminatoires, face au Sénégal. Ce serait bien de disputer un match amical avant de se déplacer là-bas… On va demander aux Emirats Arabes Unis de décaler le match, à une date où nos joueurs seront disponibles », a-t-elle conclu.