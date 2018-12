Fin de campagne électorale  – Week-end calme à Antsiranana

Les comités de soutien des deux candidats au deuxième tour de la présidentielle, ont choisi Antsiranana pour un grand « faradoboka », presque au même moment.

La bataille du « faradoboka » s’est annoncée rude à Antsiranana, car les deux candidats au deuxième tour de la présidentielle ont clôturé, hier après-midi, leur campagne électorale dans la capitale du Nord. Andry Rajoelina a donné rendez-vous à la population antsiranaise sur la place Ritz, tandis que Marc Ravalomanana a choisi la Place du Treize-Mai, devant le stade municipal. Deux endroits espacés de 200 mètres seulement.

Le week-end précédent, la ville d’Antsiranana a vécu la campagne électorale dans le calme. Les comités de soutien des deux candidats finalistes à cette course ont tous déserté la fameuse Place Ritz ou Place de l’Indépendance pendant le week-end. Pas de rassemblement habituel sur cet endroit historique que les politiques ont utilisé depuis des lustres pour un grand meeting de dernier jour connu par l’appellation « faradoboka ».

Les deux camps ont d’abord sillonné les quartiers et les périphéries en utilisant un camion-scène mobile pour le TGV et un véhicule ambulant équipé d’une grande sonorisationpour le TIM. Pour la dernière fois, ils ont essayé de convaincre les électeurs en leur faveur.

Oeuvres sociales

Les deux partis ont aussi opté pour les œuvres sociales : distribution de matériels de pêche pour les pêcheurs des villages de Ramena, Nosy Lonjo, Ladordôgno par la députée Jocelyne Rahelihanta, pour le premier, don de produits de première nécessité aux populations de quelques quartiers de la ville par l’association Zanakavaratra, pour le second.

Tout au long de la semaine, des « petits » meetings se sont tenus, mais ceux qui roulent pour la révolution orange ont su montrer leur différence face à leurs adversaires. Sans leur candidat fétiche et les artistes de renom qui l’ont toujours accompagné, ils ont pu exalter la foule sur la place Ritz, au début de la semaine passée. Dans son intervention, la « dame de fer » (ndlr : la députée Jocelyne Rahelihanta) n’a pas fait de cadeau à leurs rivaux. Ils n’ont pas non plus oublié d’inciter les citoyens à voter massivement le 19 décembre, et surtout à faire le bon choix.