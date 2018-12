Cercle littéraire – S’élargir davantage

Le dernier cercle littéraire de cette année a eu lieu le samedi 15 décembre au centre culturel de la Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola. Le cercle tend à s’agrandir.

Se tenant tous les deuxièmes samedis du mois, le dernier rendez-vous de l’année des amis et amateurs de belles lettres a eu lieu le samedi 15 décembre après-midi au centre culturel de la Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola. Le cercle aborde le milieu rural et compte toucher les personnes d’autres secteurs. Journalistes, auteurs, simples lecteurs, et opérateurs de bibliothèques mobiles ont répondu présents. Échanges, témoignages, lecture de texte ont marqué la rencontre. Une occasion pour Jean Jacques Rafenomahazo-manana, opérateur de bibliothèque mobile, de parler de son activité.

« Nous opérons en milieu rural depuis 2016. Nous sommes présents dans quatre régions, notamment à Ambohimpihaonana dans la région du Vakinankaratra, à Andriaka dans la région d’Alaotra, à Soamahamanina dans l’Itasy et à Andriam-pamaky pour Antananarivo. La lecture contribue au progrès. Nous incitons les gens à lire en leur proposant des livres qui touchent leurs activités comme la culture et l’élevage, par exemple. On constate qu’ils deviennent demandeurs maintenant. Notre objectif consiste à renouer les gens avec la lecture, et parallèlement à améliorer leur quotidien. La lecture se fait gratuitement. Nos livres viennent de l’extérieur. Nous faisons partie d’une branche des projets de l’ONG Zara Aina», précise ce responsable de Madagascar Mobile Library.

Petit businessman

D’autres points touchant les différents maillons de la chaîne littéraire ont été aussi abordés. « La version en ligne des œuvres littéraires est de plus en plus utilisée dans les grandes villes. Une pratique qui tend vers l’informel, faute d’existence de mesures encadrant les opérateurs dans ce secteur », souligne l’auteur Môssieur Njo dans son intervention.

Ce cercle littéraire s’ouvre aux autres personnes dans d’autres activités pour promouvoir la chaîne du livre. « Un petit bouquiniste d’Analakely, par exemple, peut être un maillon fort pour vendre les œuvres des auteurs malgaches », schématise Michèle Rakotoson, présidente de l’association Opération Bokiko qui organise, à rythme soutenu, le cercle littéraire de la capitale.

Quatre nouveaux ouvrages ont paru en 2018 parmi les neuf à l’actif de l’association qui envisage de s’élargir davantage.