Secteur foncier – À fond contre la corruption

La direction générale des services fonciers prend des mesures strictes en vue de lutter contre la corruption.

Engagement. Lutter contre la corruption nécessite une volonté effective de la part de tout un chacun. La signature du protocole d’accord dans le combat contre la corruption des services fonciers est un grand pas en avant. Hier, au département des domaines Anosy, dans l’application des politiques de lutte contre la corruption, la Direction Générale des Services Fonciers (DGFS), s’engage à appliquer un dispositif pour l’éradication de ce fléau au sein du service de l’Aménagement du territoire et foncier tels que stipuler dans cette charte ratifiée en collaboration avec le Bureau Indé­pendant Anti-corruption (BIANCO) et Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM).

Le directeur général des services fonciers Hasim­pirenena Rasolomampionona admet le fait que ce secteur constitue un des secteurs qui sont fortement sujets à des actes de corruption.

« C’est le temps de l’engagement dans la lutte contre la corruption ». Cette charte contient huit axes directeurs dans l’installation d’un dispositif de détection et de prévention d’agissements corruptibles.

Action participative

« Les initiatives à l’encontre de la corruption seront vaines sans la participation active de tous les acteurs », souligne Jean Louis Andriamifidy, directeur général du BIANCO.

Une surveillance stricte et un contrôle vigilant des divers services, l’instauration d’un climat de transparence par le partage des informations relatives aux coûts de production et aux rôles des différents services. Des descentes dans les differents services décentralisés sont prévues. Le ministère propose un guide intitulé : « Que faut-il savoir autour des services fonciers ? » qui sera porté à l’attention de la population en général. Ces actions constituent une concrétisation de la socialisation, de l’éducation foncière de la population et de la restauration d’un climat de confiance entre ces services et leurs usagers.

