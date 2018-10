Les rouages de l’économie coloniale entre les mains d’une minorité

Quoique la France ait voulu faire une colonie de Mada­gascar, dont les riches ressources seront exportées par des hommes et des compagnies envoyés spécialement pour ce faire, il ressort des statistiques publiées entre 1905 et 1939, que l’immigration s’avère bien faible.

La réputation de Madagascar comme « Ile fiévreuse » date alors depuis des siècles. « La mortalité européenne très forte et l’écho des tentatives de colonisation au XVIIe et XVIIIe siècles restent en mémoire. » L’Histoire de Madagascar (1967) nous indique que sur 14 773 hommes, l’expédition de 1885 enregistre plus de 8 000 décès provoqués par les fièvres. Deux tiers des soldats du génie sont morts en construisant la route destinée aux voitures Lefebvre à partir de Mahajanga.

C’est pourquoi, entre 1905 et 1939, peu de Français viennent s’installer dans la Grande ile. Ils sont un peu plus de 3 000 à la fin du proconsulat de Gallieni, dont

« beaucoup sont nantis de capitaux assez importants ». Ils ne sont que 12 000 en 1939, dont les deux tiers sont des fonctionnaires ou de nouveaux arrivés. Bref, cela confirme la vision de Gallieni, « Madagascar ne sera jamais une colonie de peuplement ».

L’apport des colons réunionnais correspond à celui de la Métropole: 4 460 en 1905, environ 12 000 en 1939. « La seule différence réside dans la natalité qui est deux fois plus forte chez les Français de La Réunion.» L’apport asiatique compte aussi. Les Indiens, au nombre de 1 569 en 1905, sont près de 9 000 en 1939. À côté d’eux, il y a 453 Chinois en 1905, embauchés pour la construction du chemin de fer Toamasina-côte Est, qui deviennent 4 000 en 1939.

En tout, la population étrangère est peu nombreuse, soit quatre sur mille de la population totale en 1905, onze pour mille à la veille de la Seconde guerre mondiale. Soit quatre pour mille Métropolitains, quatre pour mille Réunionnais, deux pour mille Hindous et un pour mille Chinois. « Cette minorité détient entre ses mains l’essentiel des rouages de l’économie coloniale. » Comme expliqué dans la précédente Note, à partir des structures commerciales, « du modeste collecteur au riche planteur, on peut trouver toute une gamme de personnages parfois fort pittoresques ».

Les auteurs de l’ouvrage cité, signalent que les étrangers les plus aisés résident en ville avec les commerçants bien établis et les employés des grandes compagnies. Ils défendent activement leurs intérêts, ce qui les oppose souvent à l’Administration qu’ils jugent trop paternaliste. Leurs journaux, nombreux, tels « Le Petit Courrier de Tananarive », « Le Réveil de Madagascar », etc., portant souvent des noms dynamiques et témoignent surtout « d’un état d’esprit mercantile ».

On y trouve le désir de participer à l’administration de la Colonie, parfois même des projets de sécession avec la Métropole.

La Revue de Madagascar à laquelle collaborent d’éminents malgachisants, témoigne l’intérêt et l’attachement des Européens pour la Grande ile, ses paysages, ses coutumes, sa civilisation. « La vie de la Colonie y est relatée avec une certaine complaisance pour l’administrateur !»

Une atmosphère de cité provinciale règne dans les villes et dans les bourgades où tous les colons se connaissent. La réussite des uns excite la jalousie des autres.

« Un déracinement finit par dénaturer la réaction des individus et des collectivités en face des problèmes. » La hiérarchie administrative et celle des fortunes déterminent les relations des personnes dans ces cités européennes. « Chacun vit dans le groupe qui correspond à sa situation, acquiert sa psychologie, entretient des querelles. »

Les grands planteurs quittent plusieurs jours par mois la ville pour se rendre dans leurs exploitations, afin de « contrôler leurs agents et les commandeurs, surveiller les récoltes ». Le passage des agents de l’Administration, les incursions des broussards apportent de temps en temps une animation inaccoutumée. Chaque région, avec sa petite capitale, finit par constituer un petit monde auquel ceux qui y vivent restent très attachés.