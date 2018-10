Danse – La jeunesse s’imprègne de l’univers du K-Pop

Une initiation à une forme de danse contemporaine propre à la Corée du Sud. Le « K-Pop dance class» est à découvrir du côté d’Ankorondrano.

Bien au-delà d’être un genre ou une tendance artistique, c’est un véritable pont entre les cultures malgache et coréenne que le « K-Pop » tisse auprès de nos jeunes. Une vision que l’ambassade de la Corée du Sud propose, à travers une programmation qui met en avant des séances de découvertes et de partages artistiques autour de la danse.

Destiné principalement aux jeunes, le « K-Pop dance class » a ainsi débuté d’une manière officielle hier après-midi dans les locaux du Mada Fit Ankorondrano. Une grande première pour tous les passionnés du genre, qui se sont plu à s’y retrouver pour communier autour de leur intérêt commun pour le « K-Pop ». En quatre séances, tous les mercredis de ce mois, ils sont conviés à s’imprégner pleinement de cet univers, en s’appropriant plusieurs styles de danses propre à la culture coréenne moderne.

« C’est un véritable plaisir pour nous de voir l’engouement dont font preuve les jeunes pour le K-Pop. Il nous est ainsi évident de toujours contribuer à l’épanouissement de ces échanges culturels et artistiques entre nos deux pays. D’où l’initiative de cette classe de danse », confie Lee Hyejin, chef de mission adjoint au sein de l’ambassade de la République de Corée.

Rythmée et énergique

Pour la première séance, d’ hier, ils étaient en tout près d’une bonne trentaine à s’être déjà inscrits. En majorité des adolescents et de la gent féminine, ces jeunes ont fait preuve de dynamisme pour s’approprier la chorégraphie qui leur était imposé. Nomena Razakamalala, passionnée de culture coréenne, se découvre alors en tant que coach de danse le temps de ce « K-Pop dance class ». Âgée de 18 ans, la jeune fille initie avec ferveur les participants aux mouvements d’ensemble, aux déplacements à respecter et aux rythmes à suivre pour bien maîtriser la chorégraphie.

« Cette classe reste surtout pour moi l’occasion de laisser libre cours à ma passion pour la culture coréenne en général, mais aussi de pouvoir partager avec d’autres passionnés comme moi. Au-delà de la danse, il y a aussi le chant, la musique et la mode, à découvrir ensemble » affirme-t-elle.

C’est donc les b.a.-ba de cette danse que Nomena Razakamalala a proposé à travers l’apprentissage d’une chorégraphie à la mode. À savoir, celle de « BDay » du groupe coréen Ikon, que les inconditionnels du genre reconnaissent tous. Tandis que pour les prochaines séances, les danses concernant les boys bands, les girls bands et en mixte restent à découvrir. Reconnu comme « l’exportation la plus rentable de la Corée du Sud », selon Time Magazine, le « K-Pop » aussi populaire soit-il, privilégie l’ouverture d’esprit des jeunes malgaches sur la culture d’autrui aussi.