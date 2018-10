Comores – Trois morts par balles sur l’île d’Anjouan

Trois personnes ont été tuées dans des affrontements armés à Anjouan, mardi. L’île est sous couvre-feu depuis lundi.

L’île d’Anjouan aux Comores se réveille aux bruits de tirs en rafale depuis lundi. Alors que des opposants au régime du président des Comores Azali Assoumani ont dressé des barricades On y déplore trois civils tués par balle. Quant à la provenance des tirs mortels, le porte-parole du gouvernement assure que l’armée n’est pas encore rentrée dans la médina où sont retranchés les insurgés. C’est là que les victimes ont été touchées.

Seule certitude, la peur s’immisce dans les foyers de l’île d’Anjouan, en particulier au cœur de sa capitale. Le ministre de l’Intérieur accuse sans détour le

gouverneur de l’île et ses collaborateurs d’être les instigateurs de ce soulèvement armé. Le gouvernorat d’Anjouan a été le premier à s’opposer aux réformes institutionnelles engagées par le président Azali Assoumani.

Dans un communiqué officiel, l’exécutif de l’île reconnaît avoir appelé lundi à une journée île morte pacifiste avec des barricades sur les routes. C’est l’emploi militaire des lacrymogènes de dispersion qui aurait mis le feu aux poudres. Néanmoins, il condamne fermement cette main armée qui met en péril la population.

Complot

L’archipel, d’ordinaire plus que paisible, n’a pas connu un tel soulèvement depuis la crise séparatiste de cette même île d’Anjouan qui s’était déclarée indépendante en 1997.

La situation politique est très tendue depuis plusieurs mois aux Comores, où le président Azali Assoumani a fait interpeller récemment des dizaines de membres de l’opposition accusés de « complot» contre son régime.

Parmi eux, figure l’ancien président de l’archipel, Abdallah Sambi, inculpé dans une affaire de corruption et assigné depuis cinq mois à résidence dans la banlieue de Moroni. Chef du parti Juwa, Abdallah Sambi est originaire de l’île d’Anjouan.

En juillet, le chef de l’État avait vu ses pouvoirs renforcés lors d’un référendum aux allures de plébiscite (92,74% de oui) boycotté par ses adversaires. Ce changement l’autorise à accomplir deux mandats successifs au lieu d’un seul. Ancien putschiste élu en 2016, Azali Assoumani a annoncé son intention d’organiser un scrutin présidentiel anticipé l’an prochain, qui lui permettrait de remettre les compteurs électoraux à zéro et de régner sur l’archipel, en cas de

victoire, jusqu’en 2029.

© RFI