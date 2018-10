Campagne présidentielle – Boum économique par l’environnement

Originalité dans la préservation de l’environnement. Roland Ratsiraka met en avant le tourisme durable et l’écotourisme pour booster l’économie.

Roland Ratsiraka, candidat n°33, continue son périple pour présenter son programme Résultat Impact Rapide (R.I.R) à la population. Il a parcouru la côte Est le week-end dernier en allant vers Ifanadiana, ensuite Mananjary et NosyVarika en moto. Une occasion pour lui de faire part de son projet de préservation de l’environnement qui contribuera à la croissance économique du pays.

Roland Ratsirake et sa caravane ont fait une halte à la réserve forestière de Ranomafana, un havre de paix qui, pour le candidat, doit être préservé. Heureusement que cette forêt qui abrite plusieurs espèces endémiques est encore là, comme un rappel de l’importance exceptionnelle biodiversité à ne pas détruire. Le RIR, comme pour la lutte contre la corruption, ne croit pas à la lutte contre la déforestation par l’acharnement sur la population en difficulté, laquelle la détruit, mais plutôt par l’encouragement à utiliser d’autres énergies pour le ménage et d’autres moyens de subsistance.

Un million de touristes

« Dans le RIR, nous devrions réconcilier l’homme avec la nature qui est un don de Dieu. L’unique solution est de préserver tout en gagnant des revenus par la création d’emplois. Avec un tourisme durable et l’écotourisme, le RIR prévoit un boum économique historique grâce à trois piliers, l’agriculture, le tourisme et l’État de droit », a précisé le candidat n°33.

En 2016 alors qu’il était ministre, le tourisme avait enregistré 20% de croissance avec les félicitations de l’Organisation Mondiale du Tourisme. Même que durant l’épidémie de peste en 2017, le secrétaire général de cette organisation est venu encourager la population malgache et le ministre pour les efforts fournis.

En fait, le RIR veut démocratiser le transport aérien domestique avec des tarifs très bas et l’ouverture des vols intérieurs par d’autres opérateurs, créer un village culturel dans chaque région, financer l’insécurité des endroits touristiques à partir d’une partie des droits de visa, prioriser l’écotourisme et le tourisme durable avec des écologues de luxe, ouvrir des routes touristiques et utiliser les énergies renouvelables, développer les vols directs internationaux vers les chefs-lieux de province, créer des écoles hôtelières et des centres de formation touristique dans les pôles touristiques, doubler le nombre d’arrivée de touristes en un an visant une recette probable de 1,4 milliard de dollars, avec comme le million de touristes en 2023