Basketball – Championnat de Madagascar N1A – ASCB et SBBC remettent leur titre en jeu

Coup d’envoi ce jeudi de la phase retour des championnats nationaux N1A. Vingt-six équipes sont en lice pour dix jours de compétition.

C’est parti pour dix jours de compétition marathon. Le coup d’envoi de la phase retour des championnats nationaux N1A sera lancé ce jeudi au palais des sports à Mahamasina.

Quatorze équipes sont en course au titre chez les N1A hommes tandis qu’ils sont au nombre de douze clubs en lice chez les dames. Quant à la formule de cette deuxième phase, les sept équipes de chaque poule A et B N1A hommes et les six formations du groupe A et celui B chez les dames se rencontreront pendant la phase éliminatoire de cette étape décisive.

« Les points obtenus lors de la première phase à Mahajanga en juin seront ajoutés à ceux obtenus lors de la phase éliminatoire de cette phase retour », selon de règlement de compétition pour cette deuxième phase. Un nouveau classement général sera établi après le décompte des points et les huit mieux classées accèderont aux quarts de finale.

À l’issue de la phase aller à Mahajanga, la GNBC Vakinankaratra avait terminé en tête du classement provisoire du groupe A avec 13 points, devant COSMOS Diana et COSPN Anala­manga respectivement en deuxième et troisième positions avec chacun 12 points. Le club champion en titre, ASCB Boeny se trouve à la cinquième place avec 10 points derrière MB2ALL Analamanga qui compte pour sa part 11 points.

Logique respectée

Dans l’autre groupe, l’ASCUT Atsinanana occupe le fauteuil de leader avec au compteur 11 points. Il est talonné de près par COSFA Anala­manga en deuxième position et SEBAM Boeny à la troisième place provisoire qui ont obtenu chacun 10 points.

La première journée de ce jeudi sera marquée par les chocs d’entrée entre ASCB et MB2ALL d’une part et SBBC-SEBAM de l’autre. La logique a été respectée du côté des dames car le SBBC Boeny, champion en titre se hisse en tête du classement provisoire au terme de la première phase.

Le club majungais compte 10 points, loin devant ses poursuivants notamment TAMIFA (7 pts) et JEA Vakinankaratra (7 pts). Dans l’autre groupe, MB2ALL Analamanga, vice cham­pion national occupe la position de leader avec 7 points devant ASCUT (7 pts) et Fandrefiala Analamanga (7 pts) respectivement à la deuxième et à la troisième marches.

Les dames n’entreront en lice que ce samedi. Les cinq dernières équipes au classement général du championnat national N1A hommes et les trois dernières chez les dames seront reléguées en N1B à la prochaine saison.