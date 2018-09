Insécurité – Les vindictes populaires dans le peloton de tête

L’ampleur des vindictes populaires en ferait la deuxième cause d’insécurité. Un fait qui ébranlerait l’autorité de l’État et montrerait l’échec de l’institution judiciaire.

Un acte courant, banalisé et impuni. C’est l’ima­ge retenu par le Haut commissariat aux droits de l’homme s’agissant des vindictes populaires. Dans un rapport présenté, hier, cette entité onusienne souligne que « la justice populaire a pris tellement d’ampleur qu’elle est devenue le deuxième fait d’insécurité au niveau national, à côté du phénomène dahalo ».

Présentant les résultats d’une étude faite du 1er juillet 2016 au 31 août 2018, le rapport présenté, hier, à l’hôtel Ibis Ankorondrano, fait état de cent-huit cas de vindictes populaires durant cette période et de cent-cinquante-deux mort et soixante-et-un blessés. Dans certaines parties de la Grande île les actes de lynchage seraient liés aux vols de bovidés ou encore, de vanille.

Les localités enclavées où la présence de l’Etat est moins ressentie, seraient des terreaux de la justice populaire. Sous un angle global, le rapport avance comme raison de la prévalence du fléau les crises politiques, notamment, la période transitoire. Elle aurait fragilisé l’environnement institutionnel et économique. L’autorité de l’Etat a ainsi été ébranlée et le fonctionnement des institutions et autres structures étatiques a été déréglé.

Le Haut commissariat relève, par ailleurs, que le manque de redevabilité, la corruption et l’impunité ont accentué davantage la faible performance du système judiciaire et sécuritaire (…). Ces trois paramètres auraient entrainé une perte de légitimité, de la Justice et des Forces de l’ordre et de sécurité, au regard des administrés.

Échec institutionnel

Le corporatisme, à l’exemple de la vindicte policière à Antsakabary, et le communautarisme, qui amène des communautés ou des membres d’une ethnie à brandir la menace d’une émeute sans la libération d’un des leurs embourbé dans une affaire judiciaire, seraient aussi, des causes de justice populaire. Ce phénomène qui met à mal l’Etat de droit est considéré comme l’échec de la justice institutionnelle, affirme le rapport.

Le document ajoute même que la banalisation, des vindictes populaires seraient proportionnelle et consécutive, aux abus et exactions des acteurs judiciaires, sécuritaires et étatiques. « La justice populaire apparaît comme le dernier recours (…) pour la grande majorité des populations, surtout en milieu rural », déplore le Haut commissariat aux droits de l’homme. À cela s’ajoutent certains dina, des pactes villageois non homologués qui autorisent la mise à mort des malfaiteurs présumés.

Le fait que les vindictes soient des actes de groupe rendrait difficile la sanction, car il serait difficile d’identifier les auteurs. Rares seraient, également, les personnes prêtes à témoigner sur des actes de justice populaire. En marge de la présentation du rapport, hier, Noro Vololona Harimisa, ministre de la Justice, a martelé le caractère illégal et répréhensible des vindictes populaires.

« Qu’importe les raisons, ce sont des actes illégaux. Il ne faut pas se résoudre à l’absence de confiance envers la Justice. La lutte contre les vindictes est l’affaire de tous », plaide la garde de sceaux. Plus que la violation de la loi, le rapport d’hier indique, qu’annihiler les vindictes popu­laires, au même titre que les dahalo et le grand banditisme revient à préserver la paix sociale.