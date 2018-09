Exposition – « Ici la limite du royaume est la mer » émeut

Le vernissage de l’exposition «Ici, la limite du royaume est la mer » à l’IFM hier soir, rend hommage à l’art contemporain malgache de ces deux décennies.

Devant un parterre d’invités, l’équipe de l’Institut Français de Madagascar ou IFM a expliqué, lors du vernissage de l’exposition « Ici, la limite du royaume est la mer » le soir du lundi 17 septembre, les tenants et les aboutissants de l’exposition pluridisciplinaire de l’art contemporain de la Grande Ile.

Le directeur délégué de l’IFM, Didier Montagné, a stipulé dans son discours l’importance de cette exposition qui porte sur le travail, les expérimentations, les figures des vingt dernières années de la création contemporaine malgache. « Cet acte volontaire de tendre un miroir, de faire un écho, de donner un visage simple et ambitieux, a bien sûr, pour nous des enjeux, des significations particulières que je distinguerais par trois points : affirmation, courage, et signe. L’affirmation d’un monde pluriel, de rêves passés, présents et à venir. Des artistes qui sont, en cela, véritablement contemporains. Le courage de donner dresser un paysage, de dessiner une figure possible de ces vingt dernières années de création contemporaine malgache, un acte poétique, un parcours artistique avec ses logiques multiples. Il s’agit, enfin d’un signe que l’Institut se donne à lui-même et à ses amis artistes malgaches en accompagnant leur parcours. Et bien sûr cette mission, il la continuera, il l’intensifiera », formule Didier Montagné.

Rigueur et créativité

Rina Ralay-Ranaivo, curateur de l’événement, a expliqué ensuite son choix par rapport aux exposants et aux différentes disciplines : «D’une manière contradictoire, ces œuvres donnent à voir, à la fois, la mesure de la lumière et du chaos, collectif et individuel, avec lequel il faut vivre dans le contexte malgache. Autrement dit, elles sont les lumières qui résistent aux ténèbres, ou bien, elles s’en sont accommodées à leur manière. Ce sont, à juste titre, des histoires malgaches ».

Cette exposition s’inscrit dans la dernière réalisation de Rina Ralay-Ranaivo, animateur culturel de l’IFM durant onze années de parcours exemplaire. Pour ce départ pour des raisons personnelles, le directeur a salué sa longue contribution au rayonnement de l’Institut la qualifiant de trois « r » : regard, rigueur, et rectitude. D’abord, par sa capacité de discernement qui lui a fait accueillir, conseiller, montrer les artistes depuis ces onze ans. Ensuite, par ses méthodes de travail et l’exigence du rendu des actions culturelles, et par la cohérence de sa mission dans la programmation culturelle toujours en recherche de qualité, de singularité, de vérité éthique et esthétique.

« Ici, la limite du royaume est la mer » offre une grande rétrospective sur les majeures formes d’expression produites depuis 1998 jusqu’à nos jours. Tel est le concept de cette exposition collective se déroulant à l’IFM du 10 au septembre au 20 octobre. Une occasion de palper la richesse de la créativité des photographes, chorégraphes, artistes plasticiens, auteurs, poètes, tisserands, et maisons d’édition.