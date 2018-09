BAC À Ambatondrazaka – Une candidate s’évanouit lors de la philo

Un incident est à signaler lors de la première journée du baccalauréat au centre d’Ambatondrazaka. Une candidate a eu un malaise pendant l’épreuve de philosophie.

Courageuse. La première journée de l’examen de baccalauréat a été marquée par un problème de santé pour une candidate au centre d’écrit sis au lycée Ranohavimanana Norbert à Antsahamarova Ambaton­drazaka. Selon les surveillants de cour, la jeune fille a perdu connaissance lorsqu’elle est allée aux toilettes.

Alertés, les responsables au sein de la Circonscription scolaire (Cisco) d’Ambaton­drazaka ont tout de suite pris la décision de l’évacuer au Centre hospitalier de référence régionale d’Ambohi­masina et de faire bonne garde après avoir demandé une intervention d’urgence.

« Elle s’est évanouie après avoir été aux toilettes », a-t-on mentionné. Des sources auprès de l’hôpital affirment : « la jeune fille s’est rétablie très vite et est retournée tout de suite au centre d’écrit pour continuer l’épreuve de philo » d’hier matin. Un « lundi noir» pour elle.

Meilleure élève

« Elle a pris un taxi-moto pour rejoindre le centre d’Antsahamarova, le cathéter du sérum au bras », témoigne le conducteur de taxi-moto. D’autres sources mentionnent que cette candidate affichant du courage malgré son état de santé inspirant la pitié, est la meilleure élève de l’établissement scolaire qu’elle fréquente, une école privée de Manakambahiny-ouest, située à 19 kilomètres du centre-ville d’Ambatondrazaka.

Mais, comme le malheur ne vient jamais seul, comme on dit, la pauvre jeune fille s’est évanouie de nouveau dans l’après-midi d’hier à quelques minutes de la fin de l’épreuve d’anglais. Elle a été admise aux urgences du même hôpital. « Ses proches sont actuellement à l’hôpital à son chevet », note un responsable au sein de la Cisco. Selon des indiscrétions, on signale que la jeune fille a annoncé qu’elle a toujours l’intention de passer les épreuves de ce jour et de celles des jours suivants quoi qu’il arrive.