Antsiranana – Un navire de guerre espagnol en escale

La ville d’Antsiranana a été en effervescence pendant cinq jours lors de la présence du navire d’assaut amphibie L-52 « Castilla » dans les eaux malgaches, avec trois cents marins espagnols à bord. Il a quitté le port d’Antsiranana aujourd’hui. Ce bâtiment-amiral de la force navale européenne, l’EUNAVFOR, est de nouveau dans la zone de l’océan Indien dans le cadre de la prolongation du mandat de l’opération ATALANTE jusqu’en décembre 2020.

« Comme le mandat de l’EU NAVFOR est d’assurer la protection des navires du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de tout navire vulnérable transitant dans la zone ainsi que l’escorte des navires de la mission de l’Union africaine en Somalie, notre mission consistera pendant cinq mois à assurer la dissuasion, la prévention et la répression des actes de piraterie et de brigandage au large des côtes somaliennes », a expliqué le commandant de l’EUNAVFOR, le contre-amiral Alfonso Perez de Nanclares y Perez de Acevedo, lors d’une rencontre avec le chef de la région diana, Eddie Jean Aimé Tongazara.

De son côté, ce dernier a mis un accent particulier sur les avantages du passage du navire à Madagascar en général, et dans la région Diana en particulier. « Certes, votre escale témoigne de la relation fructueuse entre les deux pays, mais renforce aussi la fonction de l’État en mer, car les vols et les trafics de nos richesses sont devenus quotidiens », a-t-il souligné.

Comme à l’accoutumée, les marins espagnols ont mené des exercices conjoints d’entraînement avec les forces marines malgaches dès le lendemain de l’arrivée du navire.

Cette escale a vu le déplacement du Premier ministre Christian Ntsay, accompagné du ministre de la Défense nationale et du commandant des forces navales malgaches. La délégation malgache a été invitée à bord pour un déjeuner privé.

« Cette opération est opportune pour le développement économique de Madagascar, étant donné que le pays s’oriente progressivement vers l’économie bleue », a affirmé le chef du gouvernement.