Tsingy de Bemaraha – Des touristes bloqués aux entrées du parc

Le parc national du Tsingy de Bemaraha a été inaccessible temporairement, hier matin. Le maire de Bekopaka a bloqué les entrées.

Bekopaka, hier, vers 6 heures du matin. Des barrages ont été érigés dans cinq zones autour du parc pour empêcher les touristes d’y entrer. C’est le maire de Bekopaka, Francklin Miandrizoky, accompagné de son frère, qui a été à la tête de cette manifestation. Il réclame le versement de 50% des droits d’entrée pour réaliser des travaux de développement dans les communes, et le retour de la vente de ticket à Andadoany qui a été déplacée à Morondava, pour question de sécurité. «Il est devenu impulsif, peut-être car il veut à tout prix que cette redevance revienne à sa commune pour assurer le développement. Il en a déjà fait une déclaration», indique un élément de la gendarmerie sur place.

Cette autorité locale a été soutenue par quelques habitants. Une dizaine de personnes ont bloqué la circulation dans chacun des barrages, à savoir, au marché de Beko­paka, à Anda­doany, à Anka­poaka, à Antanakoay, et à Ankinajao. Ils ont semé la terreur terreur, étant armés.

Ils ont réussi leur coup. Une centaine de touristes transportés par une vingtaine de véhicules tout terrain, ont été bloqués dans le village de Bekopaka, pendant un certain moment. D’autres, qui étaient sur le point de rejoindre ce parc national, ont rebroussé chemin, sans avoir pu apprécier la beauté du Tsingy de Bemaraha, en entendant cette nouvelle.

Plafonnement

Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre, pour faire revenir l’ordre public autour de ce parc national. Il n’y avait pas d’affrontement, une discussion a suffi pour rouvrir les entrées du parc. Vers 10 heures, les manifestants ont accepté d’enlever les barrages et ouvrir les passages aux touristes. Ces derniers ont pu faire la visite du parc tranquillement. «Le maire de Bekopaka et les responsables de Madagascar national Parks (MNP) qui gèrent cette aire protégée sont en pleine discussion. Le MNP a promis de trouver des solutions», enchaîne la source auprès de la gendarmerie à Maintirano.

Lors d’un débat entre ce maire de Bekopaka et le directeur Marketing et Partenariats du MNP, diffusé sur une chaine télévisée privée, le 10 août, cette autorité élue a déclaré que le tourisme au Parc national du Tsingy de Bemaraha n’a pas de retombées sur l’économie de Bekopaka, depuis 1998. «Peut-être sur des petits services, comme la sécurité, la conservation. On nous a promis de construire un marché, mais l’étude du projet ne commence même pas», indique-t-il.