Tourisme – Maurice met le paquet

Jusqu’au 10 octobre, Air Mauritius propose l’aller-retour vers Maurice à 179 euros TTC. Une promotion mise en place dans le cadre de la campagne “I love Maurice”.

L’objectif estaffiché : récupérer cinq mille touristes réunionnais en deux mois. En matière de tourisme, les Mauriciens ne plaisantent pas. Face à la baisse de fréquentation de l’île sœur par les Réunionnais (-7,5% en 2017), il fallait réagir et vite. Après une première tournée il y a tout juste un mois du ministre mauricien du Tourisme Anil Gayan venu trouver les causes de ce désintérêt, c’est au tour du tout nouveau directeur de la MTPA Arvind Bundhun et de Donald E. Payen, vice-président d’Air Mauritius, de se déplacer. Et ils n’ont pas fait le voyage les mains vides.

Hier soir, ils ont dévoilé leur plan de séduction.

Dans le cadre d’une campagne promotionnelle baptisée «I love Maurice», la compagnie Air Mauritius propose un billet Réunion-Maurice à 179 euros (contre 250 euros habituellement) depuis avant-hier et jusqu’au 10 octobre. Seules conditions: un séjour minimum de deux nuits et maximum de sept. En passant par les agences agréées, les voyageurs pourront aussi bénéficier de tarifs promotionnels sur le package hôtel-vol qui ne seront pas proposés sur internet. De quoi «remotiver» sérieusement les Réunionnais.

Regain d’intérêt

« Ce tarif est disponible depuis Pierrefonds et Roland-Garros sur tous les vols. Attention, premiers arrivés, premiers servis. Mais le quota de places est suffisamment important. C’est un vrai effort financier d’Air Mauritius puisque 50% du prix du billet est constitué par les taxes aéroportuaires », explique Donald E. Payen. En juillet, les Mauriciens, MTPA en tête (l’office de tourisme mauricien), avaient pointé l’effet continuité territoriale comme cause principale de ce ralentissement du trafic. « La continuité territoriale fait que les Réunionnais préfèrent se rendre en métropole. D’autant que l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes a aussi fait baisser les prix », reconnaît Robert Bourquin, directeur d’Air Mauritius Réunion.

Si l’on ajoute le fait que les résidents réunionnais n’ont maintenant plus besoin de passeport pour se rendre sur l’île sœur (une opération déjà mise en place voilà 5 ans), le regain d’intérêt des Réunionnais devrait être réel. « Nous espérons 5 000 passagers supplémentaires sur la période », indique Arvind Bundhun. Avec 1,3 million de touristes accueillis l’an dernier (métropolitains en tête), Maurice espère faire mieux cette année et atteindre les 1,4 million, soit une progression de 5%.

