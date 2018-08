Infrastructures – Morondava amplifie son image

L’aéroport de Morondava ainsi que le bâtiment de la Trésorerie générale de Morondava se redonnent du neuf. Un signe de prospérité économique régionale.

Aéroport André Resampa. C’est désormais le nom de l’aéroport de Morondava. Cette rebaptisation est choisie «pour marquer le rôle de Morondava dans le développement économique de la région Menabe», explique Beboarimisa Ralava, ministre des Transports et de la météorologie. L’aéroport André Resampa tient en effet une place capitale dans le développement du tourisme à Madagascar, en référence à l’un des sites les plus visités, que sont les allées des baobabs. Il a été rappelé hier, à cette cérémonie de rebaptisation, conduite par le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, et six autres membres du gouvernement, qu’André Resampa était Maire de Morondava de 1983 à 1987 après avoir été plusieurs fois ministre. Il s’agit d’une des plus grandes figures contemporaines politiques Sakalava. Natif de la région, il est l’un des piliers de l’administration de Tsiranana et co-fondateur du Parti social-démocrate (PSD). «Et aujourd’hui Morondava est fière et honorée de faire porter son nom à l’aéroport de la ville, le portail du Menabe vers les sites touristiques comme l’allée des baobabs ou encore les Tsingy de Bemaraha», a souligné le président de la République.

Selon toujours, le Ministre en charge des Transports, Beboarimisa Ralava, ceci n’est que le début car tous les aéroports seront renommés.

Le bâtiment flambant neuf de la Trésorerie générale de Morondava a été également inauguré. Une belle architecture se distinguant dans la ville. Un R+1 avec un dispositif anti-cyclonique, dont la grande partie de la façade est conçue en alucoband. Les vitrages sont particuliers. Les baies et les ouvertures sont en aluminium. Il est à usage de bureau et d’habitation avec un aménagement particulier à l’extérieur. Des espaces extérieurs distincts, en effet, sont à la disposition des pensionnés et des usagers.

Le bâtiment présente également des accès pour les personnes à mobilité réduite. «La mise en place de cette infrastructure entre dans le cadre de l’amélioration du service rendu aux usagers ainsi que la sécurisation des biens et des personnes. L’objectif est également d’améliorer les prestations de service et la mise aux normes des méthodes de travail ainsi que les conditions de travail des agents de la Trésorerie Générale de Morondava», souligne Herivelo Andriamanga, Directeur Général du Trésor. Les quelques dix mille fonctionnaires et usagers, notamment les opérateurs dans le secteur Pêche ou encore le Tourisme, méritent un «bon accueil» dans ce genre de service public. L’infrastructure, financée par ressources propres interne de la Direction générale du Trésor, a été ainsi présentée fièrement par la ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona. La série d’inaugurations marathon d’hier dans la capitale du Menabe s’est terminée dans la commune de Bemanonga.

Le gouvernement chinois a offert deux cent forages pour les régions Menabe et Sud-Ouest. Une centaine de forages sera attribuée à Menabe. L’ambassadeur de Chine, Yang Xiaorong a indiqué que son pays veut contribuer à la réduction des corvées des femmes des communes rurales dans la recherche d’eau potable.