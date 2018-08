Football – Poule des As – Baggio promu capitaine de Fosa Juniors

Le milieu de terrain, Baggio, a repris le brassard de capitaine de Fosa Juniors, depuis le départ de Dax. À vingt-deux ans, sa carrière entre dans une nouvelle dimension.

Dimanche dernier à Mahajanga, Baggio a disputé son premier match en tant que capitaine officiel de Fosa Juniors, face à la CNaPS Sport, lors de la deuxième journée de la Poule des As.

Depuis le départ de Dax pour l’Afrique du Sud, il a hérité du brassard. Omni­potent dans l’entrejeu, il se présente désormais comme le leader technique de son équipe.

C’est une suite logique dans la carrière de ce milieu de terrain, prédestiné à une carrière de footballeur vu son nom complet référant à deux anciennes superstars mondiales, Romario Baggio Rakotoarisoa. On se souvient qu’il s’était révélé au grand public lors de l’édition 2012 de l’Airtel Jeune Talents. Il faisait partie des seize joueurs retenus pour un stage à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de ce programme. Une génération très prometteuse, où figurait également un certain Rinjala Raherinaivo.

Baggio n’a que vingt-deux ans aujourd’hui. Si d’autres débutent à peine au sein de l’élite à cet âge, lui a déjà hérité du capitanat de son équipe. Un choix logique, vu l’admiration que lui porte son entraîneur, Bob Kootwijk.

Très mature

«Il est vraiment talentueux. Et aussi, il sait très bien produire ce que j’attends de lui sur le terrain», s’exclame le Hollandais, dithyrambique à son propos. «Il est très mature, que ce soit sur ou en dehors du terrain», renchérit Ando Harivola, autre dirigeant de Fosa Juniors.

De plus, il dispose encore d’une marge de progression importante, si l’on considère l’apogée d’une carrière footballistique vers les vingt-huit ou vingt-neuf ans. Il est promis à un bel avenir, que ce soit avec son club ou avec les Barea de Madagascar.

Comme cité précédemment, Fosa Juniors accueillait la CNaPS Sport, le weekend dernier au stade Rabema­nanjara de Mahajanga. Et cette première apparition officielle de Baggio en tant que capitaine s’est conclue sur une victoire.

Pour la troisième journée de cette Poule des As, ce dimanche, le champion du Boeny se déplacera au stade Vélodrome d’Antsirabe, pour y défier le FC Vakinan­karatra. Dans l’autre rencontre, la CNaPS Sport accueil­lera Elgeco Plus au complexe sportif de Vontovorona.