Éliminatoires CAN – Williams Gros, un attaquant de National 2

La liste dévoilée par le sélectionneur Nicolas Dupuis, samedi dernier, comprend le nom de William Gros. Un nouveau venu au sein de l’équi­pe nationale malgache.

Il s’agit d’un avant-centre de vingt-six ans, né sur l’île de La Réunion. 1m80 pour 83 kg, il bénéficie d’un physique plutôt imposant, qui pourrait peser sur les défenseurs adverses.

Gros évolue actuellement au club de l’AS Vitré, en division National 2, en France (Ndlr : quatrième division). Auparavant, il a déjà joué pour plusieurs clubs, depuis qu’il est professionnel.

Citons Le Havre (France), le Kilmarnock FC (Ecosse), l’Oldham Athletic (Angle­terre) et Toulouse Rodéo (France) entre 2009 et 2015. C’est en 2016 qu’il a rejoint l’AS Vitré, où il est resté jusqu’à présent donc.

Avec son équipe actuelle, il a disputé huit matches lors de la saison 2016/17, pour trois buts marqués.

Lors de l’exercice suivant, il a également inscrit trois réalisations, pour vingt cinq apparitions. Sur l’ensemble de sa carrière, l’avant-centre a disputé 96 rencontres, pour un total de dix buts.

Chez les Barea, Gros côtoiera les habitués, à savoir Faneva Ima, Carolus, Njiva et Voavy Paulin. Il devrait probablement endosser le rôle de back-up de Faneva, au poste d’attaquant de pointe, pour le match du dimanche 9 septembre, au stade de Mahamasina, contre le Sénégal.

Une rencontre entrant dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.