Antsahamanitra – Mage 4 se refait une jeunesse avec « XXV »

Clôturant la célébration d’un quart de siècle de carrière, Mage 4 convie le public à festoyer avec lui à Antsahamanitra aux rythmes de son rock mélodieux, teinté de romantisme.

Entre nostalgie et renouveau, c’est un concert exceptionnel que Mage 4 et Ivenco promettent aux fans ce 26 août à Antsahamanitra à partir de 15h. Toujours aussi exaltant et resplendissant de fraternité, ce groupe qui s’affirme comme une icône de la scène rock national promet de galvaniser une fois encore un public de toutes les générations pour clôturer la célébration de ses 25 ans de scène, conjugués avec la promotion de son nouvel album sobrement intitulé « XXV » produit par Mass’In. Ce sont donc des retrouvailles qui s’annoncent épiques que Ken au chant, Lita à la guitare acoustique, Tita à la guitare solo, Zeze à la guitare riff, David’s à la guitare solo et riff, Tin’s à la guitare basse, Beback à la batterie et aux percussions et Elysé au clavier préparent actuellement pour ce grand événement à Antsahamanitra.

Toujours aussi charismatique au bout d’un quart de siècle de rock’n’roll, Mage 4 qui a la particularité d’avoir su se renouveler au fil des ans, continuera encore à surprendre le public. « C’est un concert inédit et encore plus grandiose que le précédent que l’on peaufine actuellement pour vous avec Ivenco. Le public s’en prendra plein les yeux, tandis qu’on éblouira aussi ses oreilles de ces chansons qui les ont bercés tout au long de ces 25 ans, ainsi que les nouveaux morceaux qu’il apprécie déjà » affirme Lita. « XXV » symbolisant alors ce Mage 4 qui n’a pas pris une ride, voire éternel- lement jeune.

Avec vingt-et-deux chansons en tout, « XXV » est un double album quasi-collector que Mage 4 est fier d’offrir à ses fans pour l’occasion.

Des showcases en avant-goût

Entre les nouvelles chansons avec lesquelles le groupe conquiert toujours un public de tous horizons, une certaine nostalgie compose aussi ce double album. Mage 4 qui promet de satisfaire les fans aguerris comme les nouveaux en revisitant lui-même ses grands classiques dans ce « XXV ». Des fans qui pourront d’ailleurs déjà avoir un avant-goût du concert à Antsahamanitra ce jour à midi à Akoor Digue pour un showcase exclusif, suivi d’une séance de dédicace conviviale, après celle d’hier à la City Ivandry.

L’album sera d’ailleurs en promotion, uniquement ce jour, ainsi que les billets pour le concert à Antsahamanitra. « Le groupe proposera le meilleur de lui-même lors de ce concert et bien avant ça, on tenait à ce que les fans puissent déjà goûter aux saveurs de cet événement » souligne Andry Mahery de Ivenco. Parrainé par Airtel Madagascar également, ce concert de Mage 4 émerveillera surtout le public par sa mise en scène, car Ivenco annonce de belles surprises en termes d’effets et de lumières. D’autant plus que le jour du concert, Ivenco aménagera un « fanzone » exclusif face à la scène pour qu’une partie du public puisse jouir autrement de la prestation du groupe.