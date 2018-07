Tourisme – Construction d’un centre de formation à Sainte-Marie

Concrétisation. La clôture de la quatrième édition du Festival des baleines aura été l’occasion, pour l’île de Sainte-Marie, de s’ouvrir vers de nouvelles perspectives. Un nouveau centre de formation en tourisme ouvrira bientôt sur l’île Bora, plus exactement dans le quartier de Betty Plage. L’annonce a été effectuée par le nouveau ministre du tourisme, Jean Brunel Razafitsiandraofa, lors de son allocution de clôture. « La construction des infrastructures étant déjà en cours, les professionnels du tourisme de l’île, notamment les guides locaux, auront bientôt l’occasion de renforcer leurs capacités dans ce nouveau centre de formation », explique le ministre.

Une occasion pour ce secteur de se développer encore plus dans l’île, qui enregistre déjà la troisième place en termes de performance touristique au niveau national après Nosy-Be et Isalo, selon l’office national du tourisme. La plus forte affluence touristique de l’île se concentre essentiellement durant le festival à l’image des touristes réunionnais venus en masse pour cette dernière édition. Raison pour laquelle « le renforcement des capacités devient un impératif afin que la qualité d’accueil de l’île puisse impacter aussi sur les périodes hors de cet évènement phare », conclut le ministre.