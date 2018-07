Rallye de Mangoro – Yves et Nitro reforment leur duo

Yves et Nitro seront de nouveau réunis à l’occasion du Rallye de Mangoro. Cette troisième manche de la saison se tient ce weekend à Moramanga.

Yves Raba­rijoely et Lanja « Nitro » Ralambo courront de nouveau ensemble, ce week­end à Moramanga, au Rallye de Mangoro. Ils seront à bord de l’ancienne Mitsubishi Lancer Evolution IX de Gérard Louvel.

On se souvient qu’ils ont remporté leur première victoire en carrière à l’issue du Rallye TMF, au mois d’août 2017. Leur dernière apparition dans la même voiture remonte, quant à elle, au mois de novembre 2017, au Rallye International de Madagascar.

Le duo Yves-Nitro fait partie des trois équipages engagés en groupe N4, au même titre que les duos Fred-Andry Tahina et Tahina-Tahiana, tous deux sur Suba­ru Impreza. Ils feront front contre la paire Rivo-Ando.

Vainqueurs de la dernière course en date, au mois de juin, à bord de leur flambant neuve Subaru Impreza R4, les frères Randrianarivony se présentent, en effet, comme les hommes à battre. D’autant plus qu’ils attaquent cette troisième manche de la saison en position de leaders au classement général du championnat, avec 101 points actuellement.

Navigation en famille

Vingt-sept équipages seront au départ de ce Rallye de Mangoro. Parmi eux, on retrouve également les leaders au classement des tout-terrains T2, en l’occurrence Teddy-Herman sur Ford Ranger. Ils feront face à une horde de 4×4 encore une fois. Citons Freddy-Jimmy sur Isuzu DMax, Davonjy-Yoan sur Foton Tunland, Mathieu-Tsiresy sur Nissan NP300 et Haja-Elvis sur SsangYong Actyon. Oui, comme pour Davonjy avec Yoan, Haja Danielson sera navigué par son fils, dont ce sera la première apparition en rallye.

Le parcours de ce troisième rendez-vous de l’exercice 2018 comprend neuf épreuves chronométrées, totalisant 169,29 kilomètres. Parmi elles, l’on remarque notamment trois « spéciale-spectateurs » de 6,65 km, à Antsirinala dans l’enceinte de Fanalamanga SA, sponsor officiel de l’évènement.

Citons l’ES1 de ce vendredi à 13h45, l’ES6 de samedi à 18h01 et enfin l’ES9 de dimanche à 13h. On aura donc une spéciale de nuit durant la deuxième journée. Autre particularité, la très longue épreuve Analabe-Analamafana de 31,32km, par laquelle il faudra passer à trois reprises.