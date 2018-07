Parti ADN – Lancement simultané de l’outil « Participation citoyenne e-fotony 2.0 » en France et à Madagascar

Le parti politique ADN « Antoka sy Dinan’ny Nosy », vient de lancer l’outil de démarche de participation citoyenne « e-fotony 2.0 », en simultané à Paris et à Madagascar. Un outil permettant, pour la première fois, à tout citoyen de s’exprimer en toute liberté.

L’ADN « Antoka sy Dinan’ny Nosy » France, sous la conduite de sa secrétaire générale, Vola RASOAMANANA, vient de lancer simultanément à Paris dans un café parisien et au siège du parti à Ankorondrano, l’outil de démarche de Participation citoyenne, le vendredi 13 juillet 2018 dernier.

Le lancement de cet outil sous les couleurs du pays : vert, blanc, rouge, a fait déplacer la diaspora. Et malgré le week-end du 14 juillet, fête nationale française, les Malgaches de Paris et ceux des provinces ont répondu présents à l’invitation des membres de l’association ADN France. Une forte représentation de jeunes, nés en France, ou étudiants malgaches, issus des grandes écoles et d’entités dynamiques dans la communauté, telles que le JPM et les jeunes cadres, a marqué cet évènement. La démarche de l’ADN a séduit cette génération prête à s’investir pour le vrai développement de Madagascar, leur pays d’origine.

Partant du principe que les Malgaches eux-mêmes sont aptes à dresser un constat des maux qui rongent le pays et à trouver des solutions appropriées, compte tenu des niveaux d’expériences et d’études de la diaspora en France et de l’ensemble de la population malgache, le parti ADN compte sur ses compatriotes et les invite à se rendre utiles et actifs en participant à l’outil 2.0 https://fr.surveymonkey.com/r/GrandeConsultationADN.

Grandre première

À Madagacar, le lancement de «Fandraisana anjara e-fotony 2.0 » a rempli une grande salle, par non seulement des jeunes, mais également par des patriotes qui veulent prendre part à la refondation du pays, corrodé par une pratique politique malsaine. Le lancement de cet outil s’est déroulé en présence d’Edgard Razafindravahy, chef de file du parti ADN. L’évènement est une grande première dans la vie politique à Madagascar. C’est la première fois qu’un parti politique s’intéresse sérieusement à l’opinion publique et surtout à la majorité silencieuse en leur permettant de s’exprimer librement sur les difficultés qu’elles supportent quotidiennement et d’essayer d’apporter des solutions adéquates à ces maux. D’un côté, cet outil 2.0 s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le Parti ADN, par les tournées politiques effectuées durant trois années à travers toute l’île afin de consolider les propositions de solutions marquées déjà dans le livre « Fanorenana Ifotony ».

Ecoutons Rémi, un intellectuel venu au lancement de l’outil e-fotony 2.0, qui livre ses impressions «Je n’ai pas compris tout de suite le rapport entre cet outil et la refondation dont le parti parle à travers les différents supports. Mais après avoir écouté les explications des intervenants lors du lancement de ce site, j’ai enfin compris que c’est du sérieux. Enfin, c’est la première fois qu’un parti politique accorde une importance sur ce que pense l’opinion publique. Et rien que çà, c’est déjà de la refondation. Une autre façon de faire de la politique. Dans l’outil, il y a des thèmes bien définis ou chacun apporte sa vision des choses et peut proposer des solutions qu’il pense appropriées. Une démarche qui tend surement vers la restitution du pouvoir au peuple ».

Comme l’inspiration peut venir des autres pays, ADN France veut s’inspirer des pays voisins d’Afrique et de l’Océan Indien dont certains aujourd’hui constituent des modèles de développement à explorer. C’est dans ce sens que l’ADN France a tenu à inviter des représentants de la diaspora mauricienne et africaine telle que la diaspora rwandaise, sénégalaise, congolaise et malienne. Le bureau du parti libéral URD de Mali a honoré de sa présence cette cérémonie de lancement, malgré leur emploi du temps extrêmement chargé.

L’outil 2.0 a beaucoup intéressé les participants venus nombreux dans la mesure où l’outil répond en partie à leur frustration de vouloir se sentir utiles pour leur pays, mais de ne pas savoir comment le faire. Quant à la diaspora africaine présente, elle a salué l’originalité de la démarche et préconise à l’équipe ADN France de proposer cet outil à toute la diaspora africaine.

Le parti ADN ambitionne de développer Madagascar, ainsi il lance un appel à l’encontre de la diaspora à apporter leur contribution en rejoignant l’équipe ADN France et à mener avec le parti les nombreux projets de société en leur possession. Il en est de même pour les gens de bonne volonté de Madagascar. Il est temps qu’on se donne la main pour œuvrer ensemble pour la refondation de notre pays.

Christian Rija