Météo – Le froid durera trois jours

« L’anticyclone dans le Sud de Madagascar est la cause de ce froid de canard d’après le service de la météorologie à Ampandrianomby. Le froid durera trois jours et les températures varieront de 8°C minimum et de 19°C maximum. »

Le froid prendra place pendant trois jours d’après Solonomenjanahary Andrian­jafiniriana, chef de service de la prévision météorologique. Le vent intense est l’effet de l’anticyclone au Sud de Madagascar.

Antsirabe sera la ville la plus froide. Sa température variera de 6°C minimum et 17°C la température maximum. La partie Sud-Est de la capitale subira un temps nuageux et quelques averses tandis que le côté Ouest sera quand même clair. Le temps sera beau dans la partie Ouest de l’Ile.

Narindra Seheno